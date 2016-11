Füchse Berlin schaffen Sprung in EHF-Gruppenphase

Trotz einer knappen Niederlage im Rückspiel gegen RK Gorenje Velenje sind die Füchse Berlin in die Gruppenphase des EHF-Pokals eingezogen. Und das obwohl es vor heimischer Kulisse in der Max-Schmeling-Halle lange nicht danach aussah.

Vor knapp 5.000 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle sah es allerdings lange nach einem peinlichen Scheitern aus. Kurz vor der Halbzeit führten die Gäste mit sechs Toren Vorsprung. Erst Mitte der zweiten Halbzeit stabilisierten sich die Füchse und schafften doch noch den Sprung in die Gruppenphase. Der beste Füchse-Schütze war Hans Lindberg mit neun Toren.

Die Füchse Berlin haben sich in die Gruppenphase des EHF-Pokals gezittert. Der Handball-Bundesligist verlor am Samstagabend mit 29:32 (14:19) gegen den dreifachen slowenischen Meister RK Velenje, kam aber dank des komfortablen Polsters aus dem Hinspiel eine Runde weiter.

Die Füchse rannten von Beginn an einem Rückstand hinterher. Bis zum 6:6 gestalteten die Gastgeber die Partie ausgeglichen. Doch schon zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Verwundbarkeit in der Defensive angedeutet. Die Berliner fingen sich nun einen Kontertreffer nach dem anderen. In der 22. Minute war mit dem 10:15 erstmals der Fünftore-Vorsprung aus dem Hinspiel aufgebraucht.

Kurz vor der Halbzeit führte Velenje gar 19:13 und wäre mit dieser Trefferdifferenz weiter gewesen. Auch nach der Pause bekamen die Füchse den Gast nicht in den Griff. Erst Mitte der zweiten Hälfte stand die Deckung besser, und vor allem Lindberg und Bjarki Elisson

trafen von die Außenpositionen. Das reichte am Ende zum Weiterkommen.