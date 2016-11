Fußball | Union in Sandhausen - "Jetzt heißt es: Tore schießen!"

25.11.16 | 17:08 Uhr

Der 1. FC Union ist seit drei Spielen in der Liga ohne Sieg – und muss am Sonntag ausgerechnet beim heimstarken SV Sandhausen antreten. Für Trainer Jens Keller kein Grund, schwarz zu sehen. Er setzt auf Variabilität und Durchhaltevermögen. Von Stephanie Baczyk

Geburtstagskinder müssen einen ausgeben. So läuft das beim 1. FC Union. Trainer Jens Keller ist in dieser Woche 46 geworden und hat im Mannschaftstrakt an der Alten Försterei ein Buffet für die Spieler und Betreuer aufbauen lassen – ganz uneigennützig. Eine Gegenleistung in Form von drei Punkten gegen den SV Sandhausen erwartet er nicht. "Ich erwarte generell eine gute Leistung von meiner Mannschaft, aber das hat nichts mit meinem Essen zu tun", sagt Keller schmunzelnd und fügt hinzu: "Wenn wir dort so auftreten wie in den letzten 35 Minuten gegen Stuttgart, ist alles drin."

13. Spieltag Fußball | Remis gegen Stuttgart - Union verdirbt Stuttgart Sprung an die Spitze Mit einer kämpferischen Leistung hat Union Berlin dem Favoriten VfB Stuttgart den erstmaligen Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verdorben. Und das obwohl ausgerechnet ein ehemaliger Berliner die Schwaben früh auf die Siegerstraße brachte.



Sandhausen kommt über den Kampf

Der Punktgewinn am vergangenen Wochenende gegen einen spielstarken VfB Stuttgart nach 0:1-Rückstand und schlechter erster Hälfte macht Hoffnung. Nur zählen die Sandhäuser nicht gerade zu den Ballvirtuosen der Zweiten Liga, sie kommen über den Kampf - und gegen solche Teams hatten die Eisernen zuletzt Probleme. "Sandhausen wird ein ähnliches Kaliber wie Düsseldorf und Kaiserslautern, viel Fußballspielen ist bei denen nicht", sagt Unions Innenverteidiger Toni Leistner, "die sind sehr zweikampfstark und sehr eklig zu bespielen. Wir haben die letzten Jahre dort immer Probleme gehabt – das heißt, dass wir uns dieses Jahr definitiv mehr vornehmen." Von den letzten acht Partien haben die Sandhäuser nur eine einzige verloren, dazu gehören sie zu den heimstarken Teams in der Liga. "Es überrascht schon ein bisschen, dass sie dieses Jahr wieder so eine gute Rolle spielen – trotz Trainerwechsel und den Abgängen von Bouhaddouz und Hübner", so Keller, "aber da sieht man mal, was möglich ist, wenn man als Mannschaft auftritt und funktioniert."

"Über Statistiken mache ich mir keinen Kopf"

Dass der 1. FC Union bislang kein einziges Spiel in Sandhausen gewinnen konnte, spielt für den Trainer allerdings keine Rolle. "Das war alles vor meiner Zeit. Eine Statistik hilft mir nicht in meiner Vorbereitung", so Keller. Für ihn sei wichtiger, dass "wir wieder umsetzen, was uns zu einer der offensivstärksten Mannschaften in der Liga gemacht hat. Wir haben zuletzt nicht mehr so zwingend nach vorne und nach Gegenpressing und Balleroberung nicht mehr schnell genug in die Tiefe gespielt. Das war natürlich Schwerpunkt diese Woche im Training." Auffällig ist auch, dass die Eisernen in den letzten Spielen viele Torchancen liegen ließen. Nur Steven Skrzybski traf gegen Stuttgart – gegen Düsseldorf und Lautern blieb Union ohne Torerfolg. "Es heißt dann, die Jungs aufzubauen. Versuchen, sie im Training besser zu machen, indem man sie dort schon hart ran nimmt", verrät Toni Leistner. "Wir hatten diese Woche eine intensive Woche, wo es auch zur Sache ging. Aber das bringt jeden weiter – egal ob Abwehrspieler oder Stürmer." Beim 3:1-Testspielerfolg gegen den Chemnitzer FC haben die Unioner diese Woche gezeigt, dass sie doch noch treffen können. "War zwar nur ein Drittligist, aber Tore müssen trotzdem erstmal geschossen werden, und jetzt es heißt in Sandhausen: Weiter Tore schießen" sagt Toni Leistner mit einem Schmunzeln und fügt gleich hinzu, wie es gegen Sandhausen endlich wieder mit einem Dreier klappen soll: "Nicht so viel den Ball hin und herschieben. Zielstrebiger zum Tor spielen und sich mehr Chancen erarbeiten. Hinten konzentriert verteidigen – da muss die Null stehen. Und wenn das Zusammenspiel zwischen den drei Stürmern vorne wieder klappt, bin ich mir auch sicher, dass die Tore schnell wieder fallen werden."