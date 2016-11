Fußball | Vor Heimspiel gegen Mainz - Hertha fühlt sich wohl im Olympiastadion

25.11.16 | 16:40 Uhr

Die Bundesliga ist spannend wie lange nicht mehr - vor allem, was die Europapokalplätze angeht. Mittendrin ist Hertha BSC, am Sonntag geht es gegen Mainz 05. Die Alte Dame spielt eine überzeugende Hinrunde - vor allem zuhause im Olympiastadion, allen Neubau-Spekulationen zum Trotz. Von Jakob Rüger

Fünf Heimspiele, fünf Siege. Die beste Heimmannschaft der Bundesliga heißt nicht etwa Dortmund oder Bayern, es ist Hertha BSC. "Wenn jemand zu uns kommt, dann sind wir mit der Heimbilanz der Favorit. Das müssen wir ganz klar so sagen", sagt ein entspannter Pal Dardai vor dem Heimspiel gegen Mainz. "Mit einem Unentschieden wären wir nicht zufrieden, deshalb versuchen wir, auf Sieg zu spielen." Das hat zuletzt gegen Mainz sehr gut funktioniert. Unter Dardai holte Hertha aus den letzten drei Begegnungen gegen die Hessen starke 7 Punkte. Der Trainer setzt auch im sechsten Bundesligaheimspiel auf eine stabile Defensive. Wer kein Tor kassiert, kann schon mal nicht verlieren. Berlin hat die fünftbeste Abwehr der Liga. "Wir spielen jetzt schon fast zwei Jahre in der Abwehr so zusammen, da kennt jeder die Abläufe und Automatismen", erklärt Innenverteidiger Sebastian Langkamp die Stärke der Hertha. Sollte doch mal ein gegnerischer Angreifer zum Abschluss kommen, dann können sich die Berliner auf Torwart Rune Jarstein verlassen. Der Norweger spielte bereits fünfmal zu Null. Damit orientiert er sich an Bayerns Torwart Manuel Neuer. Für seine starken Leistungen wurde Jarstein zuletzt in seiner Heimat Norwegen zum "Fußballer des Jahres 2016" gekürt.

Mehr zum Thema Fußball | Stadion-Pläne von Hertha BSC - Ein Fußball-Stadion als Wette auf die Zukunft Hertha BSC würde gerne ein neues Stadion bauen. Die Frage ist nur, wo? Zwei Brandenburger Gemeinden bekunden starkes Interesse - viele Fans sind davon nicht begeistert. Doch der Club muss auch noch andere Aspekte bedenken. Von Daniel Marschke



Weiser und Skjelbred fallen aus

Hertha hat die schweren Gegner wie Bayern und Dortmund bereits hinter sich und dank der Defensive trotzdem erst zweimal verloren. Dabei legt die Mannschaft eine bemerkenswerte Effektivität an den Tag. Aus wenigen Chancen holen Vedad Ibisevic, Salomon Kalou und Co. bislang das Optimale heraus. Doch wenn man bei Hertha etwas kritisieren kann, dann das Herausarbeiten von Torchancen. Dort stehen die Berliner auf einem Abstiegsplatz, nur Hamburg und Darmstadt erarbeiten sich weniger Abschlüsse in der Liga. Beim letzten Spiel in Augsburg wurde der schnelle Mitchell Weiser deshalb schmerzlich vermisst. Herthas bester Vorlagengeber wird auch gegen Mainz fehlen. Am Freitag hat der U-21-Nationalspieler den medizinischen Test für das Heimspiel nicht bestanden. Weiser plagen weiterhin muskuläre Probleme. Doch Pal Dardai gibt sich optimistisch: "Unserer Stärke ist, dass wir schon fast seit zwei Jahren zusammenarbeiten und viele Automatismen sind drin. Jeder der rein kommt kennt seine Rolle und deshalb funktioniert die Mannschaftsleistung auch wenn jemand ausfällt." Da Weiser-Ersatz Alexander Esswein in Augsburg nicht überzeugte, könnte Genki Haraguchi in die Startformation rutschen. Ausfallen wird auch Per Skjelbred. Der norwegische Abräumer zog sich am Mittwoch beim Training im "Zwei gegen Zwei" einen Muskelfaserriss zu. Fabian Lustenberger soll seine Position im defensiven Mittelfeld einnehmen.

Beim Lasertag auf Mainz eingeschossen

In den Kader wird es "mit 90prozentiger Sicherheit" auch Vladimir Darida schaffen, gab Pal Dardai bekannt. Der Tscheche trainierte nach einem Außenbandriss in dieser Woche voll mit. Ein Kandidat für die Startelf soll er aber noch nicht sein. Das Trainerteam hat in Vorbereitung auf das Heimspiel zu einer ungewöhnlichen Maßnahme gegriffen. Am Donnerstag war das Team Lasertag spielen. "Da muss man ackern, sich verstecken, wach sein", rechtfertig Pal Dardai die Maßnahme mit einem Lächeln "nach einer Stunde musste ich es abbrechen, die Spieler haben alle geschwitzt und sich verausgabt, ich wollte nicht das jemand am nächsten Tag Muskelkater hat." Dardais Plan, damit die Stimmung aufzulockern, scheint funktioniert zu haben. Die Mainzer hatten hingegen großen Reisestress. In der Europa League mussten sie am Donnerstagabend im französischen Saint Etienne antreten. Nach einem torlosen Unentschieden sind sie dort international allerdings ausgeschieden. Pal Dardai hofft beim laufstarken Gegner deshalb nicht nur auf müde Beine, sondern auch auf eine mentale Müdigkeit. Mainz konnte wettbewerbsübergreifend die letzten sechs Auswärtsspiele nicht gewinnen. Trotzdem stehen die 05er auf einem ordentlichen 8. Tabellenplatz, vier Zähler hinter Hertha. Die Alte Dame könnte am Sonntag einen direkten Konkurrenten distanzieren.

Preetz will sich nicht zu Stadionplänen äußern

Viele Fans scheint das aber nicht ins Stadion zu locken. Nur 40.000 Zuschauer werden am Sonntag um 17:30 Uhr im Olympiastadion erwartet. Eine schwache Zahl, wenn man bedenkt, dass im Zuge der Stadiondiskussion in zahlreichen Umfragen bei Berliner Medien die Fans für eine Arena mit 75.000 Plätzen abstimmten. Bis zu einem möglichen Stadionneubau ist noch ein weiter Weg. Der Geschäftsführer Sport, Michael Preetz, verwies am Freitag noch einmal auf die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie, die für Ende Februar erwartet werden. Vorher werde sich bei Hertha niemand äußern. "Soweit möchte ich noch gar nicht schauen. Es ist unsere Aufgabe, den Verein, der im nächsten Jahr 125 Jahre alt wird, für die Zukunft auszurichten. Deshalb muss es erlaubt sein, über ein solches Projekt nachzudenken.“ Michael Preetz möchte den Fokus lieber auf das Heimspiel gegen Mainz und auf die restlichen fünf Spiele der Hinrunde richten. "Fünf Heimspiele, fünf Siege. Wir haben bis Weihnachten noch drei Heimspiele, da ist klar, dass wir uns ähnliche Ergebnisse ausrechnen. Dann würden wir da oben dran bleiben." Dafür braucht es den nächsten Heimerfolg gegen Mainz. Keine einfache, aber eine lösbare Aufgabe für selbstbewusste Berliner, die sich im heimischen Olympiastadion trotz Stadionneubau-Diskussion aktuell sehr wohl fühlen.