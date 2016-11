Herthas Nationalspieler sind zurück in Berlin. Nach der letzten Länderspielpause des Jahres haben sich alle elf "Internationalen" gesund zurückgemeldet. Für Trainer Pal Dardai ergibt sich ein Luxusproblem, aber wohl kein Torrausch. Von Dennis Wiese

John Anthony Brooks war der Letzte. Der US-Amerikaner spielte noch am Mittwoch mit seinem Nationalteam in Costa Rica. Erst am Donnerstagmorgen kehrte der Abwehrspieler auf das Trainingsgelände von Fußball-Bundesligist Hertha BSC zurück. Mehr als eine kurze Begrüßung sei noch nicht drin gewesen, sagte Trainer Pal Dardai.

Brooks' Gemütszustand dürfte nach dem 0:4 in Costa Rica und dem vorherigen 1:2 gegen Mexico dürftig sein. Der Abwehrspieler hat sich in beiden Spielen einige Wackler erlaubt. US-Trainer Jürgen Klinsmann steht nach den Niederlagen wohl vor dem Aus.