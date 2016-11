Fußball | 1:0-Erfolg gegen die Türkei - Deutsches U21-Team setzt Siegesserie fort

10.11.16 | 21:45

Die deutschen U21-Fußballer haben den 13. Sieg in Serie gefeiert. Am Donnerstag gewann die Mannschaft von DFB-Trainer Stefan Kuntz in Berlin das Testspiel gegen die Auswahl der Türkei mit 1:0 (1:0). Im Stadion An der Alten Försterei erzielte der Hoffenheimer Jeremy Toljan (38. Minute) vor 5.130 Zuschauern das Siegtor. Mit Mitchell Weiser und Niklas Stark standen zwei Spieler von Hertha BSC in der Startelf.

Die Gäste aus der Türkei schwächten sich früh selbst: Irfan Kahveci sah in der 20. Minute nach einer Tätlichkeit die Rote Karte, er fasste dem starken deutschen Kapitän Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg) nach einem Foul völlig unnötig an den Hals. Nach dem Platzverweis hatten die Gastgeber jedoch klare Vorteile, ließen die ersten großen Chancen jedoch aus. Davie Selke von RB Leipzig vergab nach Vorarbeit von Manchester Citys Leroy Sané (26.), ehe Toljan mit einem abgefälschten Volleyschuss traf. Im zweiten Abschnitt erlaubte sich das DFB-Team jedoch einige Nachlässigkeiten in der Defensive und ließ Chancen der Gäste zu. Die Schüsse von Caner Koca (58.) und Yusuf Yazici (68.) parierte Pollersbeck, Kubilay Kanatsikus (59.) traf den Pfosten. Auf der Gegenseite vergaben Maximilian Philipp (75.), Toljan (78.) und Levin Öztunali (88.) mögliche Chancen, die Führung auszubauen.

Extralob für die Herthaner

Trainer Stefan Kuntz war von der Leistung der Herthaner angetan. "Mitchell hat viele Akzente nach vorne gesetzt. Auch die Art und Weise, wie Mitchell und Niklas die Mannschaft von hinten heraus führen, ist beeindruckend. Ich bin sehr froh, dass sie das sportliche Hoch und das Selbstbewusstsein bei uns eingebracht haben." Weiser zeigte sich angesichts von zwei Missgeschicken in der Anfangsphase selbstkritisch: "Zwei Mal habe ich den Ball angenommen, dann wusste ich nicht mehr, was ich machen sollte - so wurde es brenzlig. Das muss ich abstellen."