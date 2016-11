Fußball | Wahlich: "Jeder kann ohne Angst ins Stadion" - Cottbus stockt nach Derby-Eklat den Sicherheitsdienst auf

24.11.16 | 15:06 Uhr

120 vermummte Rechtsradikale sorgten am Samstag im Cottbuser Stadion für einen Eklat. Sie skandierten beim Derby gegen Babelsberg rechte Parolen und zeigten teilweise den Hitlergruß. Nun hat Energie Cottbus erste Maßnahmen ergriffen. Von Andreas Friebel

Energie-Präsident Michael Wahlich wirkt zerknirscht. Mitten in seinen Bemühungen, Cottbus sportlich wie wirtschaftlich in ruhiges Fahrwasser zu bringen, werfen den Klub die Ereignisse vom vergangenen Wochenende zurück. Einige Sponsoren und Partner haben angekündigt ihr Engagement zu überdenken, sollten sich diese Vorfälle wiederholen. Und die Fans fragen sich, ob sie noch sorgenfrei ins Stadion gehen können. "Wir haben uns mit Polizei, Sicherheitsdienst und Ordnungsamt zusammengesetzt und verschiedenen Maßnahmen abgestimmt, die jetzt auch umgesetzt werden", sagt der Präsident dem rbb. "Es wird so sein, dass jeder ohne Angst in das Stadion kommen kann."

Dazu gehört, dass der Sicherheitsdienst deutlich aufgestockt wird. Gegen einen Teil der Personen, die am Samstag auffällig wurden, wird es Stadionverbote geben. Es wird auch erwartet, dass die Mannschaft zum nächsten Heimspiel ein klares Zeichen gegen Rechts setzt. Das findet schon an diesem Samstag gegen Luckenwalde statt. Allerdings verweist der Präsident auch darauf, dass die Vorfälle ein in dieser Qualität bis dato einmaliger Vorgang waren. "Das waren 120 Leute aus der ganzen Bundesrepublik. Sie kamen von überall. So eine organsierte Zusammenballung konnten wir im Vorfeld nicht erwarten“, erklärt Wahlich.

Wahlich weist auf gesellschaftliches Problem hin

Dass etwas zu erwarten war, wusste der FC Energie Cottbus aber. In den Tagen vor dem Derby hatte der Verein das Stadion vom Sicherheitsdienst bewachen lassen. Der überraschte in der Nacht auf Samstag eine Gruppe, die mit hoher Wahrscheinlichkeit rechte Sprüche aufsprühen wollte. Die Gruppe konnte aber fliehen. Bisher ebenfalls nicht bekannt war, dass Personen mit Stadionverbot am Eingang von der Polizei festgesetzt wurden. "Wir müssen uns auch im Klaren darüber sein, dass es sich bei den Vorfällen auch um ein gesellschaftliches Problem handelt, dass wir nicht allein lösen können", so der Energie-Präsident. Auch wenn Michael Wahlich damit Recht hat, wird der Fußball-Regionalligist nicht umhin kommen, nach den Vorfällen in seinem Stadion kompromisslos gegen rechte "Fußball-Anhänger" vorzugehen. Die ersten Schritte sind eingeleitet. Es werden weitere folgend müssen.