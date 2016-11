Hertha BSC hält sich in der Spitzengruppe der Bundesliga. Um auch in der kommenden Saison erfolgreich zu sein, soll Top-Torjäger Ibisevic gehalten werden. Sein Vertrag könnte bald verlängert werden - ob ein zweiter "Senior" bleibt, ist noch unklar. Von Dennis Wiese

Torgarant, Teamplayer, Top-Stürmer: Vedad Ibisevic rockt Herthas Angriff. Sechs Liga-Tore hat der Bosnier erzielt, drei vorbereitet. Damit hat Herthas Angreifer so viele Scorerpunkte wie Bayerns Tor-Maschine Robert Lewandowski. Seit dem Sommer trägt Ibisevic in Berlin die Kapitänsbinde.



Zum Saisonende läuft sein Vertrag aus. Manager Michael Preetz wird nicht müde zu betonen, dass der Verein Ibisevic halten will. "Dass wir ihn uns weiter im blau-weißen Trikot vorstellen können, ist klar." Und auch sein Kapitän lächelt und betont seine Verbundenheit. "Ich fühl mich vom ersten Tag an sehr wohl hier. Jeder weiß, wie schön Berlin ist." Im ZDF-Sportstudio wurde er noch etwas konkreter und sagte, das Thema werde sich "demnächst erledigen". "Wichtig ist, dass sich meine Familie und ich in Berlin sehr wohl fühlen. Ich überlege noch, was nach meiner Karriere passiert, wo ich leben möchte."