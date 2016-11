Wen interessiert Bundesliga, wenn man auch Derbys vor der eigenen Haustür sehen kann? In der Regionalliga gibt's am Wochenende gleich den Doppelpack: Am Sonntag spielt die zweite Mannschaft von Hertha BSC bei Energie Cottbus, Babelsberg empfängt den BFC Dynamo. rbb|24 überträgt beide Spiele in Livestreams.

Sieben Grad höchstens, eine Prise Herbstwind und schön dicke Wolken: Die Wettervorhersage für Sonntag verspricht ein erdiges Derby im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion. Um 14:05 Uhr wird der Schiri das Regionalligaspiel zwischen dem SV Babelsberg 03 und dem BFC Dynamo anpfeifen. Wer die langen Unterhosen und den Schal lieber im Schrank lassen will, kann sich die Angelegenheit auch nahe der Heizung anschauen: rbb|24 überträgt per Livestream.

Zur gleichen Zeit, aber knapp 40 Kilometer nordöstlich, wird am Sonntag das zweite Berlin-Brandenburg-Derby angepfiffen: Im Jahn-Sportpark empfängt die U23 von Hertha BSC Energie Cottbus - diese Partie überträgt der rbb couchkompatibel live im Fernsehen, zusätzlich als Stream bei rbb|24. Auch hier gibt es wegen der rivalisierenden Fangruppen besondere Vorkehrungen - nur aus Sicherheitsgründen wurde das Derby in den Jahn-Sportpark verlegt.



Das Spiel dürfte nicht nur wegen nostalgischer Gedanken an frühere Bundesliga-Duelle der beiden Klubs interessant werden: Cottbus hat sich nach einem schwachen Saisonstart zuletzt gesteigert und ist an Herthas Zweitvertretung vorbeigezogen. Am Sonntag heißt es Vierter gegen Dritter, nur ein Punkt trennt die Berliner von Energie.

Zuletzt verlor das Cottbuser Team von Pele Wollitz völlig unnötig gegen den Berliner AK, am Freitag war Wollitz in der Pressekonferenz anzumerken, dass ihn die Niederlage immer noch mächtig nervte. Auch mit einer anderen Sorger muss er sich in den kommenden Wochen herumplagen: Der Stammtorwart Alexander Meyer hat sich am Donnerstag im Training das Innenband im rechten Knie gerissen und wird lange ausfallen. Ersetzen soll ihn einer der beiden Cottbusser Nachwuchskeeper Avdo Spahic und Matti Kamenz.