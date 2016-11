Audio: Stephanie Baczyk | 02.11.2016

Fußball | Turbine Potsdam vs. VfL Wolfsburg - "Wir sind richtig gut drauf und wollen Paroli bieten!"

02.11.16 | 13:47 Uhr

Dritter gegen Erster: Laut Tabellenplatzierungen ist die Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und Turbine Potsdam ein Topspiel. Für Turbine-Trainer Matthias Rudolph sind die Niedersächsinnen klarer Favorit. Obwohl er optimistischer sein könnte. Von Stephanie Baczyk

Es war der 6. Dezember 2015, gegen 16 Uhr. Auf der Tribüne des Wolfsburger Stadions stand ein als Nikolaus verkleideter Turbine-Fan, stilecht mit Maske und jubelte. Trainer-Urgestein Bernd Schröder, damals noch Coach der Potsdamerinnen, lächelte irritiert. Sein Team hatte gerade den VfL Wolfsburg völlig überraschend im eigenen Stadion in Grund und Boden gespielt und mit 5:2 gewonnen. "Auch wenn es nur eine Momentaufnahme war, es war einfach wichtig für viele einzelne Spielerinnen von uns. Natürlich hat es letzte Saison nicht viel gebracht, aber so für den Kopf - einfach mal zu wissen, dass man gegen Wolfsburg gewinnen kann, das tat gut", erinnert sich Kapitänin Lia Wälti.

"Wir waren emotional am Boden"

Die Potsdamerinnen waren katastrophal in die Saison gestartet, belegten nach neun Spieltagen nur Platz acht. Matthias Rudolph war zu diesem Zeitpunkt noch Co-Trainer unter Bernd Schröder. "Da waren wir emotional am Boden in den Wochen vorher und haben gerade so gegen die unteren Mannschaften gepunktet", sagt der 34-Jährige, "Das war ein emotionaler Befreiungsschlag damals, weil wir endlich auch mal eine Spitzenmannschaft geschlagen haben."

Mit Matthias Rudolph als Coach geht es aufwärts bei den Turbinen

Seit Rudolph im Sommer den Cheftrainerposten übernommen hat, geht es für die Turbinen bergauf. Fünf Siege aus den letzten sechs Ligaspielen haben sie geholt, "dabei ist es eigentlich immer so gewesen, dass wir die dominierende Mannschaft gewesen sind". Bei der Niederlage am letzten Wochenende gegen Freiburg und dem bitteren Pokal-Aus bei Werder Bremen hätte das Quäntchen Glück gefehlt, sagt Rudolph. Er ist zufrieden mit der Entwicklung seiner Mannschaft, "aber in der Winterpause wollen wir den Hebel noch mal ansetzen und daran arbeiten, dass wir variantenreicher und variabler im Spiel nach vorne werden."

Die Zukunft gehört den Jungen

Was Turbine Potsdam vom heutigen Gegner aus Wolfsburg unterscheidet: Der Verein setzt nach wie vor auf die Entwicklung junger Spielerinnen. "Ich glaube, Wolfsburg hat individuell mehr Klasse als wir. Wir haben eine jüngere Mannschaft, viele neue Spielerinnen. Sie sind die letzten zwei Jahre weitgehend als Team zusammengeblieben", weiß Lia Wälti. "Es ist nicht einfach, so einem eingespielten Team ein Bein zu stellen, aber sie haben bislang auch nicht immer geglänzt". Turbine gibt sich mutig und frech - und so wollen sie am Mittwoch (18 Uhr) beim VfL auch auftreten. Zumal die Potsdamerinnen aus den letzten drei Aufeinandertreffen in der Liga als Siegerinnen vom Platz gegangen sind. Weil die Gastgeber zwei Spielerinnen für die U20-WM abstellen, ist die Partie um anderthalb Wochen vorverlegt worden. Nicht optimal aus Sicht von Trainer Matthias Rudolph, aber er nimmt es sportlich: "Wir wollen nicht im Nachhinein sagen, dass wir deshalb nicht unsere Leistung gebracht haben, weil wir ein zusätzliches Spiel unter der Woche hatten. Im Gegenteil: Wir sind gut drauf und davon überzeugt, dass wir Wolfsburg Paroli bieten können."

