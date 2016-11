Audio: Inforadio | Jakob Rüger | 09.11.2016

Herthaner Stark und Weiser in U21 - Der Traum von den Großen

09.11.16 | 13:51 Uhr

Als Hertha zuletzt einen Spieler für die Nationalmannschaft abstellte, war Christian Wulff noch Bundespräsident. Nun könnte Yogi Löw über Mitchell Weiser und Niklas Stark nachdenken. Doch vorerst müssen beide sich mit der kleinen Bühne zufrieden geben. Von Jakob Rüger

Keine Autogrammjäger, keine Presse. Fast unbemerkt bereitet sich die deutsche U21 Nationalmannschaft auf ihr Testspiel gegen die Türkei in Berlin (Donnerstag, 18 Uhr, Alte Försterei) vor. Teil der jungen talentierten Mannschaft sind auch Herthas Mitchell Weiser (22, Verteidiger) und Niklas Stark (21, Verteidiger). Wie alle träumen sie von einer Berufung durch den Bundestrainer Joachim Löw. Mit einem breiten Grinsen spricht Mitchell Weiser über die Option, mal bei den "Großen" mitmachen zu dürfen. Das wäre eine echte Auszeichnung in seinem Alter. Über eine Einladung zur Nationalmannschaft mache er sich aber "nicht so viele Gedanken". "Ich bin im vergangenen Jahr auch schon ziemlich häufig zu dem Thema gefragt worden. Ich konzentriere mich völlig auf Hertha und versuche, hier bei der U21 meine besten Leistungen abzuliefern."

Durchlässigkeit ist derzeit hoch

Die Chancen, dass Hertha nach 2010 mal wieder einen deutschen Nationalspieler bekommt, sind vielversprechend. Löw beorderte zuletzt drei Spieler direkt aus der U21 in den A-Kader (Benjamin Henrichs, Serge Gnabry und Yannick Gerhardt). Ein Zeichen auch für Niklas Stark: Ihm sei schon bewusst, dass der Bundestrainer auch auf die jungen Herthaner schaue, sagt Stark. "Das ist eine Extra-Motivation. Die Durchlässigkeit ist zurzeit relativ hoch, was uns noch mehr anspornt."



Die U21 ist eine Bühne auf der man sich präsentieren kann. So sieht es auch ihr Trainer Stefan Kuntz. A-Nationalmannschaft und U21 seien nicht mehr so weit auseinander.

Doch am wichtigsten ist immer noch die Leistung im Verein. Im letzten Bundesligaspiel der Hertha gegen Mönchengladbach war Bundestrainer Joachim Löw im Olympiastadion. Er sah einen frechen und offensiven Mitchell Weiser, der auf der rechten Seite zwei Tore vorbereitete und einen ruhigen abgeklärten Niklas Stark in der Defensive. Pal Dardai hat sich deshalb ungewöhnlich deutlich für eine Nominierung der Zwei in die Nationalmannschaft stark gemacht. "Ich hoffe, dass die Beiden bei der U21 ein gutes Spiel machen und einen guten Charakter zeigen." Wenn das läuft, wird es nach dem Winter auch andere Einladungen kriegen, so die Hoffnung des Hertha-Trainers.

5.000 Zuschauer in der Alten Försterei