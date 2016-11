Am Ende hatten vor 22.012 Zuschauer in der ausverkauften "Alten Försterei" - 2.500 davon waren VfB-Anhänger - beide Teams noch Chancen zum Siegtreffer. Mit dem Remis (1:1) aber bleibt Stuttgart nach dem 13. Spieltag mit 26 Punkten hinter Spitzenreiter Eintracht Braunschweig auf Platz zwei. Union rangiert mit 21 Zählern auf Rang sieben.

So aber witterten die sich klar steigernden Unioner weiter ihre Chance. Und als Langerak einen Ball zu kurz abwehrte, reagiert Skrzybski am schnellsten und hob den Ball ins VfB-Tor. Danach entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch. Berlins Top-Torjäger Collin Quaner hätte gleich zweimal die Partie komplett drehen können (68., 69.). Auf der anderen Seite vergaben Mané (71.) und Terodde (73.) den Stuttgarter Sieg. So blieb es am Ende bei dem Remis.