Der 1. FC Union Berlin hat am Sonntagnachmittag seinen vierten Auswärtssieg gefeiert und beim SV Sandhausen mit 1:0 gewonnen. Zwar hatte Union einige Startschwierigkeiten, doch dann lief es besser, und bereits in der zwölften Minute gelang Felix Kroos mit einem sehenswerten Schuss vor knapp 5.200 Zuschauern das 1:0. Nach einer Ecke kam Kroos volley an den Ball - aus 17 Metern Entfernung wurde der Ball noch abgefälscht und fand dann den Weg ins Tor.

Die Köpenicker unterstreichen mit dem Sieg einmal mehr ihre Auswärtsstärke. Der Erfolg in Sandhausen war bereits der vierte Sieg "in der Fremde" - womit die "Eisernen" mit 24 Punkten nun auch wieder Anschluss an die Spitzengruppe gefunden haben. Die Gastgeber dagegen konnten ihre guten Leistungen der vergangenen Wochen nicht bestätigen. Für das Team von Trainer Kenan Kocak war es erst die zweite Niederlage in den vergangenen zehn Pflichtspielen.



Der SV fand in den ersten 45 Minuten kaum einen Weg durch die gut stehende Berliner Defensive. Tim Kister (15.) mit einem Kopfball auf die Latte und Andrew Wooten (40.) mit einem abgefälschten Schuss hatten noch die besten Möglichkeiten für die Gastgeber. Auch nach der Pause zeigte sich die Union stabil. Sandhausen wurde zwar aktiver und offensiver, erspielte sich aber keine größeren Möglichkeiten. In der 67. Minute traf der Berliner Steven Skrzybski zudem nur den Pfosten. Beste Spieler bei Sandhausen waren Daniel Gordon und Marco Thiede, bei Union überzeugten Kroos und Skrzybski.