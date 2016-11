Für die Handball-Füchse geht es am Mittwoch in die 3. Quali-Runde im EHF-Pokal. Hier treffen die Berliner auf den slowenischen Meister Rk Gorenje Velenje. Neuzugang Kresimir Kozina ist jetzt schon überzeugt, dass die Berliner die Gruppenphase schaffen.

Für Füchse-Neuzugang Kresimir Kozina ist das Duell in der 3. Qualifikations-Runde des EHF-Pokals gegen Rk Gorenje Velenje von größter Bedeutung. "Das sind vielleicht die zwei wichtigsten Spiele der Saison", sagte der kroatische Neuzugang vor der Partie am Mittwoch (19.00 Uhr) beim dreimaligen slowenischen Meister: "Wir wollen unbedingt in die Gruppenphase".