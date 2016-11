Im letzten Spiel gegen Magdeburg hat es gerade mal für ein Unentschieden gereicht - gegen Leipzig soll das anders werden. Füchse-Trainer Erlingur Richardsson will bis dahin noch ordentlich an der Abwehrarbeit der Mannschaft feilen.

Nach der Länderspielpause erwarten die Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga eine kniffelige Aufgabe. "Leipzig spielt als Mannschaft und ist eine echte Einheit. Das ist ihre Stärke", lobte Trainer Erlingur Richardsson Gegner SC DHfK Leipzig, der als Tabellenfünfter bislang positiv überrascht.

Nach dem Remis von Magdeburg wartet am Mittwoch (20.15 Uhr) das zweite Ostduell nacheinander auf den Tabellen-Dritten. "Es ist schön, dass der Osten jetzt drei gute Mannschaften in der Liga hat", sagte Füchse-Sportkoordinator Volker Zerbe. Die Voraussetzungen sind für die Füchse aber nicht optimal. Nicht mehr als einen gemeinsamen Tag Vorbereitung hatte das Team. In der kurzen Zeit will Richardsson an der Abwehrarbeit feilen: "Die hat gegen Magdeburg nicht so gut geklappt".