Hertha BSC will seine bislang so gute Bundesliga-Saison auch am Samstag beim FC Augsburg fortsetzen. Als gut organisiert und aggressiv beschreibt Hertha-Trainer Pal Dardai den Gegner. Ein Torfestival wird es wohl nicht geben, aber auch keine größeren Probleme für die Berliner, die stark aufgestellt sind. Von Dennis Wiese