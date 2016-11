Audio: Inforadio | 14.11.2016 | Dennis Wiese

Fußball | Co-Trainer Admir Hamzagic - Der Mann für Herthas Standards

14.11.16 | 14:14 Uhr

Hertha BSC spielt am Sonnabend wieder in der Bundesliga, es geht nach Augsburg. Damit die Reise erfolgreich wird, arbeitet das Trainerteam akribisch an der Vorbereitung. Co-Trainer Admir Hamzagic ist zuständig für trickreiche Standards. Von Dennis Wiese

Es ist Anfang Oktober und Hertha spielt gegen den Hamburger SV. Bei jedem Berliner Eckball fällt eine Variante auf: Mitchell Weiser und Marvin Plattenhardt laufen gemeinsam zur Ecke: kurzer Pass, stoppen, dann erst die Flanke. Nach einer solchen Standardsituation fällt das 1:0 durch Stürmer Vedad Ibisevic, ausgeklügelt von Co-Trainer Admir Hamzagic. Er ist der Mann für die Analyse der Standards und entwirft jede Woche neu das passende Konzept: "Ich befasse mich mit den Standardsituationen. Woche für Woche analysiere ich das neu und versuche, Schwachstellen bei den gegnerischen Mannschaften zu finden. Gegen Hamburg habe ich mich mit den Jungs für diese Variante entschieden."

Immer Fan der Hertha

Der 30-Jährige hat einen bemerkenswerten Lebenslauf: aufgewachsen in Bernau, dann Nachwuchsfußballer in Spandau. Später studiert Hamzagic Sportwissenschaften. Und während dieser ganzen Zeit ist er Hertha-Fan. Vor fünf Jahren machte Hamzagic ein Praktikum in der Nachwuchsakademie des Vereins. Dort entdeckte ihn sein späterer Chef Pal Dardai, der sofort begeistert war. "Ich habe gesehen, wie er das Training leitet und war davon begeistert: Diszipliniert, fleißig. Als ich in der Akademie einen Co-Trainer wählen durfte, habe ich mich für Admir entschieden."

Dardai übernahm Herthas U 15 und Admir Hamzagic wurde sein Assistent. Als Pal Dardai dann vor knapp zwei Jahren vom Nachwuchs- zum Profi-Cheftrainer bei den Blau-Weißen wurde, hat er Hamzagic gleich mitgenommen. Der gebürtige Serbe gehört neben Rainer Widmayer nun zum Trainer-Dreigestirn der Mannschaft. Hamzagics Aufgabengebiet heißt: Ecken, Freistöße, Einwürfe. Neben den Schwächen des Gegners treibt ihn eine andere Frage an: Von wem kann man sich noch etwas abgucken? "Ich befasse mich mit der Bundesliga und dem internationalen Fußball. In Dänemark gibt es den FC Midtjylland. Die haben sich auch sehr auf Standardsituationen spezialisiert. National habe ich mir vom SC Freiburg schon viel abgeguckt." Und das ist Das ist legale Industriespionage.

Die Umsetzung muss noch geübt werden