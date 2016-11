Fußball | Hertha gegen Borussia Mönchengladbach - "Hoffenheim ist nicht unser Spiegel"

03.11.16 | 06:50 Uhr

Die Niederlage gegen Hoffenheim ist abgehakt. Die Hertha will am Freitagabend (20.30 Uhr) im Bundesliga-Duell mit Borussia Gladbach ihr starkes Gesicht zeigen. Doch die Personalsituation ist weiter angespannt: Trainer Pal Dardai setzt auf Heimstärke - und das junge Talent Maximilian Mittelstädt. Von Astrid Kretschmer

Die jüngsten beiden Duelle gegen Borussia Mönchengladbach waren für Hertha BSC wenig erbauliche Begegnungen: Neun Gegentore (1:4 und 0:5) kassierte die Mannschaft von Hertha-Trainer Pal Dardai. Wie also den schnellen Champions-League Teilnehmer stoppen? Da sei er erst mal ratlos, scherzte der Hertha-Coach am Mittwoch. Da werde er wohl Beistand von oben erbitten müssen. "Ich gehe jetzt schnell in die Kirche und schmeiße etwas in den Klingenbeutel und dann haben wir vielleicht auch das Glück, dass wir nicht so viele Tore kassieren."



Im Ernst aber ist Dardai nicht bange. Sicher gehe es darum, etwas gut zu machen nach der 0:1 Niederlage in Hoffenheim, sagt er. Allerdings sei die chancenlose Vorstellung in Sinsheim eine Folge der schlechten Tagesform des Tabellenfünften gewesen - keine grundlegende Tendenz. "Irgendwie waren wir nur körperlich anwesend."



Hertha hat in dieser Saison noch kein Heimspiel verloren. Zuletzt gewannen die Berliner das Topspiel gegen den 1. FC Köln - wenn auch mit etwas Glück. "Wir sind eine heimstarke Mannschaft und das soll der Gegner spüren, egal ob das jetzt ein Gegner ist wie Gladbach, der uns in letzter Zeit kaputtgeschossen hat", meint Dardai. Der Matchplan steht - den gelte es durchzuziehen. "Ich hoffe am Ende des Spiels sitze ich da und sage: Endlich haben wir gewonnen."

Dardai dreht gegen Gladbach das Besetzungskarusell

Auch gegen den Tabellenelften Borussia Mönchengladbach werden wichtige Spieler fehlen - heißt gleiches Personal wie gegen Hoffenheim. "Wir müssen es nur anders mischen", meint der Trainer.



Hertha muß weiter ohne die Verteidiger Marvin Plattenhardt und Sebastian Langkamp auskommen. Plattenhardt musste am Mittwoch nach einem Muskelfaserriss an der Hüfte einen Trainingsversuch abbrechen, berichtete Dardai. Seine Position links in der Abwehrkette wird der 19-jährige Maximilian Mittelstädt einnehmen. Schon gegen Hoffenheim hatte Dardai das Talent eingeplant, entschied sich aber für den angestammten Rechtverteidiger Peter Pekarik, da Mittelstädt mit Herthas U23 zu einem Turnier in England war. "Jetzt kann er bei uns durchtrainieren, er hat seine Ruhe und wird spielen", kündigte der Trainer an.



Langkamp hat immer noch Oberschenkelprobleme. Dardai will Niklas Stark in die Innenverteidigung ziehen. Fabian Lustenberger wird wieder im defensiven Mittelfeld beginnen.



Was sich das Trainerteam für die Spielmacherposition ausgedacht hat, ist die große Unbekannte. "Was vorne wird, da muß ich noch das Abschlußtraining abwarten", sagte Dardai.

Valentin Stocker ist nach Platzverweis gegen Borussia Dortmund noch immer gesperrt.

Vladimir Darida ist weiter in der Rehabilitation. Neuzugang Ondrej Duda, der lange Zeit wegen eines Knochenödems im Knie fehlte, soll sich am Wochenende Spielpraxis in der U23 holen.

Der junge Brasilianer Allan war zuletzt im zentralen offensiven Mittelfeld überfordert, als erster Anwärter auf die Position gilt Salomon Kalou.

Hoffenheim spiegelt nicht Herthas aktuelles Level wieder