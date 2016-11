Remis in Testspiel in der Länderspielpause

Der Viertligist war nach 29 Minuten durch Chris Reher in Führung gegangen. Den Ausgleich besorgte Alexander Esswein in der 56. Minute. Für die erneute Viktoria-Führung sorgte Serkan Tokgöz (76.). Julian Schieber bewahrte zwei Minuten vor Schluss mit dem 2:2 sein Team vor einer Blamage.

Hertha BSC ist in einem Testspiel gegen den Regionalligisten FC Viktoria 1889 nicht über ein Remis hinausgekommen. Der Fußball-Bundesligist trennte sich am Freitag im Hertha-Amateurstadion von den Gästen aus Lichterfelde 2:2. Dabei musste das Team von Trainer Pal Dardai sogar zweimal einem Rückstand hinterherlaufen.

"Ich weiß, wie schwierig so ein Testspiel nach einer harten Trainingswoche ist", sagte Dardai und fügte hinzu: "Ärgerlich, dass wir 2:2 gespielt haben, aber das war ein verdientes Ergebnis. Viktoria ist ein gut organisierter Gegner."

Elf Herthaner sind derzeit mit ihren Nationalmannschaften unterwegs, Mitchell Weiser und Niklas Stark waren am Donnerstag noch bei der U21 des DFB im Einsatz. In der Bundesliga geht es für die Hertha am 19. November mit einem Auswärtsspiel in Augsburg weiter.