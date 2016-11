Seit Beginn des Jahres liebäugelt Hertha BSC mit einem reinen Fußball-Stadion. Nun wurde das Projekt auf der Veranstaltung "Hertha im Dialog" konkretisiert - was die Fans wohlwollend aufnahmen. Dafür erhitzte ein anderes Thema die Gemüter.

Hertha BSC treibt die Vorbereitungen eines möglichen Neubaus einer reinen Fußball-Arena in Berlin voran. "Der Auftrag an die Architekten ist nicht nur raus, es gibt die ersten Vorstudien", berichtete Clubpräsident Werner Gegenbauer am Montag bei der Veranstaltung "Hertha im Dialog". Anfang des Jahres war die Debatte um ein neues Stadion für den Berliner Bundesligisten aufgekommen.