Noch immer Flüchtlinge in Turnhallen untergebracht

Bis Jahresende sollten in Berlin keine Flüchtlinge mehr in Turnhallen untergebracht sein. Doch dieser Zeitplan verzögert sich. Einige Hallen sind zwar freigezogen - genutzt werden können sie aber noch lange nicht. Der Landessportbund ist mit seiner Geduld am Ende. Von Jakob Rüger