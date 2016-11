Vielleicht steckt die Antwort ein bisschen in der Aufzählung. Ich hatte immer Glück: Ich hatte tolle Mannschaften, tolle Trainer und sportlich lief eigentlich fast immer alles gut. Natürlich gab es auch Krisen, aber es mündete immer in eine Meisterschaft oder einen Triumph. Ich habe immer mit großer Leidenschaft gespielt. Wenn man so viele glückliche Augenblicke hatte, darf es nie passieren, dass etwas zur Routine wird.

Nach dieser Theoriephase von sechs Jahren an der Uni hatte ich aber auch Sehnsucht, dahin zurückzugehen, wo der Sport läuft. Dort findet die Kulturwissenschaft sozusagen in der Praxis statt, das finde ich im Nachhinein sehr rund.

Zum einen habe ich die Auszeichnung für alle bekommen, die in den vergangenen Jahren mitgeholfen haben, eine neue Sportidee zu entwickeln. Diese Idee verfolgt mehrere Ziele: Zum einen will sie das Miteinander von Schule, Sport und Verein in Bezug auf Ganztagsschulen verbessern. Zum anderen fragen wir uns, wie Kinder in der Stadt an den Sport herangeführt werden.

Von allen Seiten höre ich, dass Kinder mit weniger sportlichem Grundwissen an die Schulen kommen. Man kann dann larmoyant werden und die digitalen Medien dafür verantwortlich machen. Man kann es aber auch drehen und sagen: Warum einigen wir uns nicht auf eine Sportidee, die ein Ziel hat, nämlich dass in allen Kitas die Kinder das Menschenrecht Sport kennen lernen?