Ich spiele selbst nicht Fußball. Würde ich Fußball spielen müssen, wäre ich wohl Innenverteidigerin: Fuß hinhalten und im richtigen Moment wieder wegziehen. Ich kann es einfach nicht. Ich habe lieber einen Schläger in der Hand. Wenn es um Ballsport geht, dann lieber Tennis oder von mir aus noch Volleyball – aber bitte nicht Fußball!

Aber ich gucke Fußball unheimlich gerne an. Ich komme aus Güstrow, in der Nähe von Rostock. Ich habe in den 90ern den Aufstieg von Hansa Rostock verfolgt, unter Frank Pagelsdorf und mit Stefan Beinlich als Spieler. Da war ich oft im Ostseestadion, weil Freunde Dauerkarten hatten und da bin ich immer mitgefahren. Fans haben mir glühende Kippen in den Kapuzenpulli geworfen und ich dachte: Ja, das ist Fußball. Ich fand das irgendwie gut.