Was Interims-Bundestrainer Hagen Stamm bereits vermutete, ist nun Gewissheit: Wegen einer massiven Krankheitswelle bei der deutschen Wasserball-Auswahl ist die Bundesliga-Partie der Wasserfreunde Spandau gegen ASC Duisburg am Samstag wegen diverser Magen-Darm-Problematiken der Spieler abgesagt worden. Darauf verständigten sich beide Vereine am Mittwoch.

Die deutschen Wasserballer hatten mit einer Rumpftruppe zum Auftakt der Weltliga am Dienstagabend gegen die Slowakei mit 7:10 verloren. "Wir sind heute Nacht mit neun Spielern im Krankenhaus gewesen. Sie mussten Infusionen kriegen, weil sie dehydriert waren", berichtete Stamm auf der Rückreise. Ob es sich um Salmonellen oder einen Virus handelt, sei noch nicht klar.