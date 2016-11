Die Schachfreunde Berlin übertragen die Partie Carlsen vs. Karjakin am Mittwochabend (30.11.) ab etwa 20 Uhr live mit Kommentierung aus New York.

Aufgrund der Zeitverschiebung konnte der leidenschaftliche Schachspieler nicht alle bisherigen Partien sehen. Den Stichkampf am Mittwoch, bei dem definitiv die Entscheidung fällt, will er sich aber natürlich nicht entgehen lassen.

Wie auch viele Experten sieht Schulz Titelverteidiger Carlsen in der Favoritenrolle. Der Norweger trat bisher jedoch nicht so souverän auf, wie es Jörg Schulz erwartet hätte, was nicht zuletzt auch an der Nervenstärke seines Gegners liegt. "Karjakin hat sich sehr gut vorbereitet", so Schulz.