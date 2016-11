Marco Koch schwimmt schnell wie nie - und das auf seiner Nebenstrecke. Bei den deutschen Kurzbahn-Meisterschaften in Berlin verbesserte der Darmstädter am Donnerstag seine eigene nationale Bestmarke über 100 Meter Brust um drei Hundertstel auf 56,75 Sekunden. "Das zeigt, dass es trotz Diät ganz gut läuft. Besser als erwartet", sagte Koch. Er hatte nach seinem enttäuschenden siebten Platz bei Olympia auf der 200-Meter-Distanz 13 Kilogramm innerhalb von sechs Wochen abgespeckt.



Gleichzeitig qualifizierte sich Koch auch für die Kurzbahn-WM in Windsor/Kanada vom 6. bis 11. Dezember. Der 26-Jährige unterbot sowohl im Vorlauf als auch im Finale die WM-Norm. Weltweit waren bislang nur drei Schwimmer schneller. Über seine Spezialstrecke 200 Meter Brust könnte Weltmeister Koch am Sonntag seinen zehnten nationalen Meistertitel in Serie auf der 25-Meter-Bahn feiern.