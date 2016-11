Johannes Hintze ist neuer deutscher Kurzbahn-Meister über 200 Meter Freistil. Der 17-jährige Potsdamer schwamm am Freitag in Berlin in 1:45,03 Minuten zum nationalen Titel. Er verfehlte aber wie alle anderen Starter des zweiten Meisterschaftstages die Norm für die Weltmeisterschaften auf der 25-Meter-Bahn im kanadischen Windsor vom 6. bis 11. Dezember.



Hintze hatte kurz zuvor als Meister über 400 Meter Lagen in 4:07,10 Minuten die geforderte Final-Norm unterboten, am Morgen aber die notwendige Vorlauf-Zeit verfehlt. "Die Vorbereitung war verletzungs- und krankheitsbedingt überhaupt nicht gut. Ich bin einfach ohne Druck geschwommen, und dafür war es dann doch richtig gut", sagte er.