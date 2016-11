Der Ordnungsdienst im Stadion ist für die Sicherheit verantwortlich. Doch was ist, wenn die Stadionordner selbst zu einer Sicherheitslücke werden? Die WDR-Redaktion "Sport Inside" hat im März 2016 beim Ordnungsdienst von Hertha BSC in Berlin einen weiblichen Lockvogel eingeschleust.

Darin ist festgelegt, dass jeder Ordner einer Zuverlässigkeitsprüfung durch die Polizei unterzogen werden muss. Eine riesige Lücke im Sicherheitsnetz, die Arnold Plickert, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), große Sorgen bereitet. Ein volles Fußballstadion gehöre zu den Hauptzielen von Terroristen. "Das Ziel ist es ja, mit einem einzigen Anschlag so viele Menschen wie möglich zu töten. Deshalb ist es unverantwortlich, dass Personen in diesen Sicherheitsbereichen tätig sind, wo keine Führungszeugnisse und keine polizeilichen Erkenntnisse vorliegen."

Die Polizei ist gesetzlich verpflichtet, diese Ordner zu überprüfen. Im Stadion setzt Hertha allerdings auf etwa 150 clubeigene Ordner. Diese müssen laut Gesetz nicht der Polizei gemeldet werden und sie müssen auch nicht überprüft werden. Der Deutsche Fußball Bund führt Kontrollen beim Sicherheitspersonal an Spieltagen durch. Bislang gab es nur eine Geldstrafe für einen Verein. Details will der DFB, zuständig für Sicherheit und Kontrollen in den Stadien, nicht bekanntgeben.

Insgesamt sollen rund 3.000 clubeigene Ordner in den Bundesligastadien in Deutschland tätig sein. Häufig greifen die Vereine auf diese zurück, da sie im Vergleich zu anderen Ordnungsdiensten kostengünstiger sein sollen. So muss Hertha seine clubeigenen Ordnungskräfte am Spieltag lediglich für fünf Stunden bezahlen. Arnold Plickert fordert ein Umdenken: "Sicherheit kostet Geld, Sicherheit hat etwas mit Professionalität zu tun. Und dann muss man vielleicht die Vereine anhalten, ihre vereinseigenen Ordner als Bewachungsdienste anzumelden. Dann haben wir nämlich diese Probleme nicht." Heißt: Der Staat könnte und müsste dann vom Gesetz her die Ordner überprüfen.