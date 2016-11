Für die ganz Eisernen, die Vereinsmitglieder, geht es heute los, alle anderen sind in einer Woche dran: Union Berlin startet den Ticketverkauf für größte Adventssause der Stadt - das Weihnachtssingen an der alten Försterei.

So langsam kann man sich schon mal auf das diesjährige Weihnachtssingen des 1. FC Union Berlin freuen. Am Donnerstagvormittag (11 Uhr) beginnt der Kartenvorverkauf für die Traditionsveranstaltung am 23. Dezember - zunächst nur für Vereinsmitglieder.



Eine Woche lang können sie eine Karte pro Person sowie weitere vier Karten für Familie oder Freunde erstehen. Die restlichen Karten gehen anschließend in den freien Verkauf. Erworben werden können die Tickets im Onlineshop unter www.union-zeughaus.de sowie in der Verkaufsstelle am Stadion An der Alten Försterei.