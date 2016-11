41. Turnier der Meister - Cottbus turnt in der 1. Liga mit

16.11.16 | 15:42 Uhr

Es ist eine große Ehre für die Sportstadt Cottbus. Zum ersten Mal wird das traditionsreiche "Turnier der Meister" als Weltcup ausgetragen. Die Lausitz steigt damit in die erste Liga des Turnsports auf. Von Andreas Friebel

Viel Zeit hatten sie in Cottbus nicht, sich auf das größte internationale Sportevent der Stadt vorzubereiten. Noch während der Olympischen Sommerspiele von Rio entschied der Turn-Weltverband, das Turnier der Meister zu adeln und mit dem Label "Weltcup" auszuzeichnen. Turnierdirektor Mirko Wohlfahrt freut sich: "In dieser Hochklassigkeit hatten wir das in Cottbus noch nie. Wir sind riesig stolz es bekommen zu haben." Besonders das familiäre Flair schätzen die Athleten aus dem In- und Ausland. Auch deshalb kann das Turnier auf eine lange Tradition zurückblicken. Inzwischen steht die 41. Auflage an und das ist keine Selbstverständlichkeit in der heutigen Zeit. "Das ist aus der Historie heraus gewachsen. Dazu haben wir in den letzten Jahren auch immer wieder mit Innovationen beim Wettkampfablauf geglänzt. Cottbus ist ein schönes Pflaster und einfach super organisiert. Das weiß der Weltverband", so Wohlfahrt.

Turnierdirektor Mirko Wohlfahrt freut sich über die Hochklassigkeit

Weltcup künftig immer Mitte November

Der Verband weiß auch: Das Turnier der Meister ist die älteste internationale Turnveranstaltung weltweit. Rund 300.000 Euro kostet das Event - und damit etwas mehr als noch in den letzten Jahren, in denen Cottbus kein Weltcup-Standort war. 100.000 Euro kommen diesmal vom Land Brandenburg, auch deshalb weil das Turnier der Meister zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres stattfindet. Erst im März gab es die 40. Auflage. Da war noch nicht abzusehen, dass Cottbus international aufgewertet wird und deshalb seinen traditionellen Veranstaltungstermin aufgeben muss. "Wir sind sehr dankbar über die Unterstützung des Landes. Denn bei unseren Sponsoren und Partnern war es nicht geplant, in diesem Jahr ein zweites Turnier zu unterstützen. Das wird nächstes Jahr wieder etwas ruhiger", sagt Turnier Direktor Mirko Wohlfahrt. Denn bis mindestens 2019 wird das Turnier der Meister nun als Weltcup immer Mitte November ausgetragen. Und das wie gewohnt mit Stars der Turnszene. Unter ihnen ist in diesem Jahr unter anderem der Ungar Kriztian Berki, der Olympiasieger von 2012 und mehrmalige Weltmeister am Pauschenpferd. Der deutsche Turnerbund schickt drei Starter, die bei den Olympischen Spielen in Rio dabei waren. Dazu gehören unter anderem Andreas Bretschneider und Pauline Tratz. Für Lokalkolorit sorgt Christopher Jursch vom SC Cottbus. "Ich freue mich für ihn riesig, dass er nun bei internationaler Konkurrenz zeigen kann, was in ihm steckt. Wir drücken ihm die Daumen."