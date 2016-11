Olympia-Turner Andreas Bretschneider (Chemnitz) nimmt Kurs auf seinen insgesamt dritten Sieg beim Turnier der Meister in Cottbus. Schon 2013 und 2014 konnte er hier gewinnen. Am Freitag kam der gebürtige Berliner bei der Premiere der neuen Weltcup-Serie an den Einzel-Geräten am Reck auf 15,00 Punkte und zog als Bester ins Finale am Sonntag ein. Ebenfalls im Finale steht Lokalmatador Christopher Jursch, der mit 14,56 Punkten Vorkampf-Dritter hinter dem Japaner Yusuke Saito (14,90) wurde.



Insgesamt erkämpften die deutschen Turner und Turnerinnen zwölf Finalplätze. Lukas Dauser belegte am Barren mit 14,66 Punkten den zweiten Platz und hat nun im Finale das Ziel, seinen dritten Platz von Cottbus beim Challenge Cup im Frühjahr möglichst zu verbessern. "Ich habe da noch ein paar Reserven", kündigte der Olympia-Teilnehmer aus Unterhaching an.

An den Ringen hatten sich bereits am Donnerstag Nick Klessing (Halle/Saale) und Nils Dunkel (Berlin) für den Endkampf qualifiziert. Am Pauschenpferd hingegen verpasste Dunkel als Elfter das Finale. Am Boden scheiterte Klessing nach einem Sturz in der letzten Bahn.