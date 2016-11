Zweites Duell in Potsdam - Berliner Boxer Tyron Zeuge holt WM-Titel mit K.o.

06.11.16 | 08:01 Uhr

Er ist der zweitjüngste deutsche Box-Weltmeister nach Graciano Rocchigiani: Der Berliner Boxer Tyron Zeuge hat sich am Samstagabend den WM-Titel im Supermittelgewicht erkämpft. In Potsdam bezwang er den bisherigen Titelträger Giovanni de Carolis durch K.o. in der letzten Runde.



Der Berliner Profi-Boxer Tyron Zeuge ist nach einem überzeugenden Auftritt neuer Weltmeister im Supermittelgewicht. Der Herausforderer gewann in Potsdam den WM-Kampf der WBA gegen den Italiener Giovanni de Carolis nach K.o. in der zwölften Runde und ist nach Weltergewichtler Jack Culcay der zweite Champion im Stall von Sauerland.

De Carolis geht zuletzt mehrfach zu Boden

Carolis blieb passiv

Vor 3.000 Zuschauern in der ausverkauften MBS-Arena griff der Neuköllner Zeuge in den ersten Runden beherzt an, kam mit schnellen Kombinationen immer wieder durch und verschaffte sich Vorteile. Carolis blieb zu passiv, konnte nur reagieren und musste in der dritten und vierten Runde schon einige schwere Treffer einstecken.



Zum Ende des Kampfes legte der umjubelte Zeuge noch zu, sein Gegner musste in der letzten Runde mehrfach zu Boden, ehe der Ringrichter abbrach. Zeuges Manager Kalle Sauerland zeigte sich nach packenden zwölf Runden beeindruckt: "Er ist ein Aushängeschild des Boxens in Deutschland - Hut ab vor dieser Leistung." Zeuge ist nun ist nach Graciano Rocchigiani der zweitjüngste Box-Weltmeister, den Deutschland je hatte.

Im ersten Duell unterlag Zeuge