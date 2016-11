Finanziell und auch sportlich läuft es ordentlich bei dem Berliner Zweitligisten. Das lässt sich bereits vor der fünften Hauptversammlung am Mittwochabend sagen. So konnte die Stadionbetriebs AG wie im Vorjahr einen leichten Überschuss erwirtschaften. Die Mannschaft von Trainer Jens Keller steht nach 13 Spieltagen auf Platz sieben der 2. Bundesliga mit Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen.

Doch in einem Punkt ist Union Berlin sogar Bundesliga-Spitze: Das Abfallmanagement der Köpenicker ist das beste der ersten und zweiten Liga. Bei einer Umfrage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) unter den 36 Clubs landete Union auf Platz 1. Der Verein verkaufe im Stadion ausschließlich Getränke in Mehrwegbechern, Würstchen im Brot und setze Großbehälter für Senf und Ketchup ein. Dadurch spare er jährlich Hunderttausende Wegwerfbecher, Pappteller und Plastikgabeln, erklärte die Deutsche Umwelthilfe am Dienstag in Berlin. Die Ehrung erhielt der Verein bereits am Sonntag im Stadion an der alten Försterei.

Die hintersten Plätze belegen dagegen ausgerechnet die nationalen sportlichen Aushängeschilder Borussia Dortmund und Bayern München. Während der ersten elf Spieltage der aktuellen Saison verursachten die beiden Spitzenvereine laut DUH zusammen einen Müllberg aus über 1,4 Millionen Plastikbechern.