Unions Trainer Jens Keller ist ein gefragter Mann. Nach dem erfolgreichen Saisonstart in der 2. Liga durfte er bei "Markus Lanz" im ZDF glänzen. Doch am Samstag geht’s wieder in den Ligaalltag - am ehemals gefürchteten Betzenberg.

Den ersten Teil seines Ausflugs nach Hamburg am Mittwoch beschreibt Jens Keller noch als sehr angenehm. In der ZDF-Talkshow "Markus Lanz" philosophierte Unions Trainer unter anderem über Leistungsdruck im Profigeschäft, flankiert von Fußball-Schwergewicht Reiner Calmund.

Denn Keller und seine Eisernen sind am zwölften Spieltag der zweiten Liga in Kaiserslautern gefragt. Das Fritz-Walter-Stadion am Lauterer Betzenberg galt einst als uneinnehmbare Fußballfestung. Reihenweise ließen die Favoriten Punkte in der Pfalz liegen.

"Ich habe als Trainer vom VfB Stuttgart einmal 3:0 in Kaiserslautern geführt, am Ende ging das Spiel 3:3 aus – ein typisches Betzenbergspiel", blickt Jens Keller zurück.



Doch die großen Bundesliga-Erfolge des 1. FC Kaiserslautern liegen lange zurück, 1998 wurde der Verein zuletzt Deutscher Meister. Seit vier Jahren spielt der Club durchgängig in der zweiten Liga. Aus den bisherigen sechs Heimspielen gab es nur zwei Siege – auch wenn die Pfälzer zuletzt einen leichten Aufwärtstrend hatten und zwei Mal in Serie gewannen.