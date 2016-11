Am Freitagvormittag startete der freie Verkauf der Tickets für das traditionelle Weihnachtssingen des 1. FC Union Berlin am 23. Dezember. Zehn Minuten dauerte der Vorverkauf an - danach waren die Resttickets weg. Für diejenigen, die leer ausgegangen sind, gibt es in diesem Jahr ein Trostpflaster: Das rbb Fernsehen und Radioeins zeigen von 22 bis 22:30 Uhr desselben Tages die Highlights des Abends.