Jubel bei den BR Volleys: Die Berliner gewannen am Donnerstag klar gegen Herrsching mit 3:0 und ziehen damit erneut ins Pokalfinale gegen Friedrichshafen ein. Das Team aus Mannheim verpasste den Netzhoppers zuvor eine deutliche Niederlage.

Im Finale des DVV-Pokals der Männer kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen der beiden besten deutschen Volleyball-Mannschaften. Triple-Sieger Berlin Volleys spielt am 29. Januar 2017 in Mannheim gegen den VfB Friedrichshafen.

Der VfB Friedrichshafen, der 13-malige Cupsieger vom Bodensee, gewann ähnlich glatt mit 3:0 (25:14, 25:22, 25:12) bei den Netzhoppers KW-Bestensee. Vor 472 Zuschauern in der Landkost-Arena stand die Niederlage nach 68 Spielminuten fest.

Im ersten Cup-Semifinale der Clubgeschichte konnten die Brandenburger nur den zweiten Satz offen gestalten. Bester Punktesammler für die Mannschaft von Trainer Mirko Culic war Netzhoppers-Kapitän Björn Andrae. Er hatte in der vergangenen Saison noch für Friedrichshafen gespielt. "Wir haben uns mehr erhofft und Friedrichshafen hat uns unsere Grenzen aufgezeigt", sagte Andrae im rbb. Jetzt müsse der Fokus wieder auf die Bundesliga gerichtet werden.

Trainer Culic musste eingestehen: "Wir hatten nur eine kurze Phase, wo wir die Leistung gebracht haben." Der Einzug ins Halbfinale ist in der Vereinsgeschichte "der bisher größte Vereinserfolg", doch "ich bin enttäuscht, dass wir (...) so schlecht gespielt haben", so Culic.

Vor nicht einmal zwei Wochen hatte der VfB Friedrichshafen in der Bundesliga gegen Bestensee ebenfalls 3:0 gewonnen.