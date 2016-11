Volleyball | Halbfinalspiele im DVV-Pokal - Der Außenseiter aus Brandenburg - und der Favorit aus Berlin

24.11.16 | 09:06 Uhr

Bei den Halbfinalspielen im Volleyball-Pokal am Donnerstag ist die Rollenverteilung klar: Die Netzhoppers empfangen als Außenseiter Friedrichshafen. Die Volleys sind dagegen Favorit gegen Herrsching - und haben das Finale in Mannheim fest im Blick. Von Jakob Rüger

Es ist "das Spiel des Jahres" , wie die Netzhoppers KW-Bestensee ihr Halbfinale selbst bezeichnen. Der Gegner ist kein geringerer als der 13-malige Pokalsieger VFB Friedrichshafen. Die Losfee hat es gut gemeint mit den Netzhoppers. Der Tabellen-Siebte darf in der heimischen Landkost-Arena (19 Uhr) antreten. Das verschafft ihnen einen minimalen Vorteil in einem Spiel, bei dem die Rollen klar verteilt sind. Der VFB Friedrichshafen sieht die Netzhoppers nur als Zwischenstation auf dem Weg nach Mannheim, wo das Finale ausgetragen wird. Doch auch die Netzhoppers müssen erst einmal geschlagen werden. Ihr Trumpf ist eine überzeugende Feldabwehr. Dazu hat die Mannschaft mit Björn Andrae einen der besten Punktesammler der Volleyball-Bundesliga in ihren Reihen. Zudem ist Leistungsträger Filip Gavenda pünktlich zum Halbfinale wieder fit. Der 20 Jahre alte slowakische Diagonalangreifer hatte sich Ende Oktober den kleinen Finger der linken Hand gebrochen. Ob diese sportlichen Argumente für eine Überraschung reichen? Mut macht die schwierige Vorbereitung der Gäste. Die Häfler haben über die Qualifikation am Wochenende den Sprung unter Europas Top-20 Volleyballteams geschafft. Neben dem Deutschen Meister, den BR Volleys, treten auch sie in der Champions League an. Doch das Spiel gegen Innsbruck hat Kraft gekostet. Zudem gestaltet sich durch den Lufthansa-Streik die Anreise komplizierter als gedacht. Der Rekordmeister muss auf die Schiene ausweichen und braucht für die Anreise vom Bodensee deutlich länger.

Mirko Culic traniert die Netzhoppers seit 2008.

Alles spricht für den VFB

Das war vor ein paar Wochen noch etwas entspannter. Da gewann der VFB in der Liga bei KW-Bestensee klar und deutlich mit 3:0. Netzhoppers-Trainer Mirko Culic beeindrucken vor allem die "Schnelligkeit" und die "gewaltigen Aufschläge" der Häfler. Es wird eine Mammutaufgabe gegen die junge und athletische Friedrichshafener Mannschaft, die mit dem Ex-Bundestrainer Vital Heynen einen gewieften Taktiker an der Seitenlinie hat. Für Netzhoppers-Kapitän und Ex-Häfler Björn Andrae wäre ein Halbfinalsieg deshalb "keine Überraschung, sondern eine Sensation". Und die kann wahr werden, wenn vor allem erst einmal daran glaubt wird. "Es ist nur ein Match, um das Endspiel in Mannheim zu erreichen. Und gerade im Pokal gibt es ja bekanntlich eigene Gesetze. Erwischen wir einen optimalen Tag, bei dem bei uns alles perfekt läuft, und der VfB schwächelt vielleicht ein wenig, dann ist auch für die Netzhoppers im Spiel gegen Friedrichshafen alles möglich."

Zwei Siege bis zur Titelverteidigung

Eine ganz andere Rollenverteilung gibt es in der Berliner Max-Schmeling Halle (19:30 Uhr) beim zweiten Halbfinalspiel. Die BR Volleys wollen ihren Pokaltitel verteidigen und sich erneut für Mannheim qualifizieren. Dafür muss der Deutsche Meister den selbsternannten "geilsten Club der Welt" bezwingen, den TSV Herrsching.

Robert Kromm (vorn) ist seit 2012 bei den Volleys.

In der Liga konnten die Berliner zuletzt 3:0 beim Tabellenfünften in Herrsching gewinnen. Der Deutsche Meister musste in der Liga in sechs Spielen noch keinen einzigen Satz abgeben. Die Favoritenrolle ist daher klar geregelt, auch für Volleys-Kapitän Robert Kromm. "Uns ist natürlich klar, dass Herrsching aufgrund der besonderen Umstände extrem motiviert anreisen wird", sagt er. "Aber es geht um einen Finaleinzug, den wir erreichen wollen und für den wir alles geben werden." Trainer Roberto Serniotti dürfte sich auf keine Experimente einlassen und wieder seine besten Spieler aufstellen. Berlin baut auf die Achse Zhukouski, Kromm und Carroll. Vor allem aber ein genaues und aggressives Aufschlagspiel gilt als Schlüssel für die Berliner Erfolge. "Wenn wir unsere Qualitäten in die Waagschale werfen und in Aufschlag und Annahme das volle Potenzial abrufen, wird es für den Gegner nicht einfach werden, unseren Volleyballtempel zu erobern", gibt sich Kromm selbstbewusst.

Herrsching gibt das Heimrecht ab

Eigentlich hatte die Auslosung ein Auswärtsspiel für die Berliner ergeben. Der TSV Herrsching konnte aber keine regelkonforme Spielhalle anbieten. Der Frust darüber trübte die Vorfreude bei den Oberbayern jedoch nur kurz, denn dank einer spontan ins Leben gerufenen Fanreise kann die Mannschaft von Trainer Max Hauser in der Hauptstadt auf lautstarke Unterstützung bauen. "Eigentlich haben wir keine Chance, noch dazu auswärts", gibt Herrschings Trainer zu. "Aber wir werden alles reinhauen, um vielleicht doch die Sensation zu schaffen." Herrsching baut dabei auf Libero Ferdinand Tille und Zuspieler Patrick Steuerwald, die beide lange Jahre im Ausland und bei der deutschen Nationalmannschaft gespielt haben. Mit Außenangreifer Tim Strohbach stellt der "geilste Club der Welt" außerdem den besten Punktesammler der Bundesliga. Die Stärken der Gastgeber, die sich erstmals für das Pokalfinale qualifizieren könnten, liegen im Angriff und vor allem im effizienten Aufschlag.

Berlins Kapitän Robert Kromm zeigt sich dennoch absolut zuversichtlich. "Nicht nur wir, auch unsere Fans sind auf den Geschmack gekommen und wollen unbedingt nach Mannheim", sagt er. "Deshalb werden sie uns hoffentlich zu Höchstleistungen treiben." Die Berliner wollen wie schon in der vergangenen Saison wieder nach Mannheim fahren um dort am 29. Januar 2017 ihren Pokaltitel zu verteidigen. Am liebsten würden sie dabei wohl auf den VFB Friedrichshafen treffen. Mit dem ewigen Rivalen vom Bodensee gibt es nämlich noch ein Hühnchen zu rupfen. Im Supercup zu Saisonbeginn hatten die Berliner keine Chance gegen die Häfler und unterlagen 0:3. Das soll sich im nächsten Finale ändern. Vorher müssen aber beide Mannschaften erst einmal ihrer jeweiligen Favoritenrollen im Pokal-Halbfinale gerecht werden.

"Der geilste Club der Welt" gibt sich selbstbewusst

Unterstützung für die Volleys kommt auch von Alba Berlin

Danke an niels und @albaberlin für die Unterstützung.kommt und macht die Halle voll am Donnerstag @BRVolleys gegen @GCDW_Volleyball DVVPokal pic.twitter.com/VmUivk8zJZ — sebastian kühner (@skuehner87) 22. November 2016