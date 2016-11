In drei Monaten sollen in Berlin wieder die Leichtathletik-Rekorde fallen, und schon jetzt gehen die Tickets für das 4. ISTAF Indoor weg wie warme Schrippen. Ein Grund ist das erste Diskus-Duell der Harting-Brüder seit Olympia. Von Lisa Surkamp

Am 10. Februar 2017 wird in Berlin wieder um den Sieg gesprintet, gesprungen und geworfen. In der Arena am Ostbahnhof treffen sich die Besten der Leichtathletikszene zu einem ganz besonderen Event. Etwa die Hälfte der 12.600 Tickets wurden bereits jetzt - drei Monate vor dem 4. ISTAF Indoor - verkauft. "Das ist Rekord. So viele Karten waren noch nie zu diesem Zeitpunkt weg", sagt Meeting-Direktor Martin Seeber.

Damit spielt er vor allem auf die hervorragende Stimmung an, die in den letzten Jahren geherrscht hat. Die empfindet auch Cindy Roleder, Hürden-Europameisterin 2016 und zweimalige Gewinnerin der Veranstaltung, als etwas ganz Besonderes. "Die Zuschauer sind ganz nah dran an den Athleten und das pusht einen. Das hat mich bereits zwei Mal zum Sieg gepusht und vielleicht kann ich das Triple ja nächstes Jahr vollmachen", hofft die 27-Jährige.

Die besondere Atmosphäre in der Halle hat es Roleder angetan. "Allein die Athletenpräsentation ist einmalig", schwärmt sie. Dabei nutzen die Veranstalter alle technischen Möglichkeiten, die die Arena zu bieten hat: Pyrotechnik, Musik, Licht- und Feuereffekte. Auf diese Weise fielen beim letzten Mal reihenweise Bestmarken, darunter fünf Jahresbestleistungen.

So einen Rekord hat auch Christoph Harting im Visier. Der Berliner hat sein Training darauf abgestimmt, in den nächsten Jahren einen Weltrekord zu werfen. "Ich möchte 80 Meter werfen, das halten wir mal fest", kündigte der 2,07-Meter-Riese an. Für solche Höchstleistungen wäre das ISTAF Indoor allerdings nicht ausgelegt, erklärt Martin Seeber. "Da müssten unsere Ehrengäste in Deckung gehen".