Wrestling in Berlin

Einmal im Monat veranstalten Berliner Wrestler in Neukölln ihre eigene Show. Aber Wrestling, das ist doch nur Show, kein echter Kampf - oder? Nach seinem Ausflug zu einem Wrestlingabend in Huxley's Neue Welt ist Philipp Büchner da anderer Ansicht.

Die Fernsehnächte als Jugendlicher Ende der 80er-Jahre: "Hulk Hogan", der "Million Dollar Man", der "Ultimate Warrior", ich muss schmunzeln. Am nächsten Morgen gab es die immergleichen Diskussionen in der Schule, wer denn auf diesen Humbug reinfalle. Natürlich wussten wir alle, dass alles nur gespielt ist, aber das war eben ziemlich spektakulär. Aber irgendwann war der Reiz verflogen, meine wertvollen Nächte habe ich dann nicht mehr mit Catchen, wie es damals noch hieß, verschwendet.

Aber im Huxley's sehe ich sofort: hier ist alles kleiner, ungeschminkter, nicht ganz so perfekt, dafür aber nahbar und authentisch. Irgendwie sympathisch und passend zum Kiez. Genau wie dieser Crazy Sexy Mike: rauher Kerl, Anfang vierzig. Kleines Bäuchlein, großes Kämpferherz. Er trägt blaue Glitzerleggins, dazu ein schwarzes Kopftuch, Muskelshirt und Schnürstiefel. "Das fleischgewordene Neukölln", denke ich. Mike heißt eigentlich Hussein Chaer und ist der Sohn libanesischer Einwanderer. Aber nicht einmal seine Mutter nennt ihn noch Hussein, sondern Mike.

Zwar sind die USA das Vorbild, doch die deutsche Liga funktioniert anders. "In den USA gibt es Fernsehzeiten. Dort steht alles vorher fest und jeder verdient sein Geld, ob er gewinnt oder verliert. Hier ist es so, dass es unterschiedliche Verbände gibt, aber keinen Fernsehvertrag. Und nur, wenn du den Titel gewinnst, muss dich der Veranstalter auch wieder buchen. Wenn du verlierst, gehen dir Jobs verloren. Da legt sich also niemand freiwillig hin", erklärt Mike.

Als Freizeitsport nebenbei taugt Wrestling nicht, sagt Trainer Ahmed Chaer. "Die Ausbildung dauert mindestens eineinhalb Jahre. Du musst Muskulatur aufbauen und fallen lernen." Ich bleibe misstrauisch. Schließlich arbeiten die Kontrahenten bei vielen Aktionen zusammen. Warum sollte ich mich mit dem Rücken auf den Ringboden klatschen lassen, statt mich aus dem Griff zu winden, frage ich Ahmed. "Wenn du einmal in der Bewegung bist, kommst du nicht mehr raus. Also besser mitgehen, du hast ja das Fallen gelernt. Wir nennen das gezielte Fallen auch bomben. Nimm die Bomb, dann passiert nichts. Aber wenn du versuchst, dich zu befreien, wird es unkontrolliert. Und das ist immer gefährlich, da kannst du dir schnell mal den Arm oder das Bein brechen, schlimmstenfalls sogar das Genick." Okay, dann doch lieber die Bomb.