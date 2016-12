Über ein Jahrzehnt war Tomislav Piplica eng mit Cottbus verbunden, bis 2011 war der heute 47-Jährige im Trainerstab. Dann trennten sich die Wege. Mittlerweile ist Piplica Trainer bei Wacker Nordhausen. Am Sonntag kommt es zum ersten Wiedersehen. Von Andreas Friebel Der rbb überträgt das Spiel am Sonntag ab 13:25 Uhr im Livestream.

Geliebt und gefürchtet - an Tomislav Piplica scheideten sich in seiner aktiven Zeit als Spieler die Geister. Die einen feierten ihn für seine spektakulären Paraden und die anderen verfluchten seine "Ausflüge" weit aus seinem Tor. Beim ersten Aufeinandertreffen mit seinem ehemaligen Klub wird einmal mehr deutlich, wie steil der Absturz von Energie Cottbus in den letzten Jahren gewesen ist. Zwischen dem letzten Spiel in der Bundesliga und der tristen Gegenwart - vierte Liga - sind nur knapp sieben Jahre vergangen.