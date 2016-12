Volleyball | Jahresrückblick - Das Jahr, in dem die Volleys Geschichte schrieben

28.12.16 | 17:00 Uhr

Das Jahr 2016 war ein ganz besonderes für die Berliner Volleys. Nie zuvor haben sie so viele Titel gewonnen: Pokal, Meisterschaft und Europapokal sind das Ergebnis eines fast perfekten Jahres. Von Jakob Rüger

Die Antwort kommt schnell und ohne zu zögern. "Nein, dieses Jahr 2016 lässt sich nicht toppen", sagt Manager Kaweh Niroomand von den BR Volleys. Drei Titel in einem Jahr, das ist den Volleys noch nie gelungen. So stehen die komplette Mannschaft und Vereinsführung voller Stolz Anfang Mai in der Max-Schmeling Halle bei der Saisonabschlussfeier. Nacheinander wurden die drei Trophäen unter großem Jubel der 1.000 Fans in die Halle getragen.

Den Pokalfluch gebrochen

Zuerst wurde der CEV-Pokal gewürdigt, der erste internationale Titel der Berliner Volleyballer. Nachdem die Mannschaft um Paul Lotmann, Nicolas LeGoff und Co. aus der Champions League ausgeschieden warn, ging es im CEV-Pokal weiter. Nur eine Niederlage mussten die Berliner einstecken. In einem spannenden Finale schlugen sie erst den haushohen Favoriten Gazprom-Ugra Surgut in der heimischen Max-Schmeling Halle, um dann eine Woche später überraschend deutlich auch das Rückspiel in Russland zu gewinnen. Den Matchball verwandelte ausgerechnet Publikumsliebling Tomas Kmet, ganz klassisch per Block. Auf der Saisonabschlussfeier wurde er nach fünf Jahren Berlin verabschiedet. Der 35-jährige Tscheche beendete seine Karriere. Damit haben die BR Volleys in diesem Jahr einen weiteren langjährigen Bestandteil der erfolgreichen Mannschaft der vergangenen Jahre verloren. Beim ersten Triumph des Jahres, dem DVV-Pokalfinale in Mannheim, hatte Kmet noch gefehlt. Eine Schleimbeutel-Entzündung im linken Ellenbogen sorgte für eine plötzliche, schnelle OP. Nach dem deutlichen 3:0-Finalerfolg gegen den TV Bühl feierten Kmets Teamkollegen mit seinem Trikot den ersten Pokalsieg seit 16 Jahren. "Das war für mich der schönste Titel des Jahres", sagt Manager Kaweh Niroomand im Rückblick, "das war mittlerweile ein riesiges Problem für uns, über 16 Jahre den Pokal nicht zu gewinnen. Als wir ihn dann gewonnen haben, war ich doch sehr erleichtert."

Den Meistertitel an die Spree geholt

Doch mit einer rauschenden Party wurde es nichts für die Berliner. Der volle Fokus lag natürlich noch auf dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Der wohl wichtigste Titel von allen wurde auf der Saisonabschlussfeier am intensivsten gefeiert. Schließlich war darauf die gesamte Saison ausgerichtet. Im Finale kam es wieder zum Dauerduell mit Rekordmeister VFB Friedrichshafen. Doch diesmal hatten die Häfeler keine Chance. In drei Spielen machten die Berliner den Deckel drauf. Friedrichshafens Trainer-Ikone Stelian Moculescu musste nach 19 Jahren als VFB-Trainer in seinem letzten Spiel ansehen, wie Berlin den siebten Meistertitel der Vereinsgeschichte feierte. "Der Meistertitel war etwas ganz besonderes, gerade weil wir ihn zu Hause feiern konnten", sagt Zuspieler Sebastian Kühner. In der Tat war es der erste Meistertitel in der heimischen Max-Schmeling-Halle für Berlins Volleyball-Riesen. Doch nach den Triumphen war schnell klar: Diese Mannschaft würde so nicht zusammenbleiben. Die BR Volleys hatten international auf sich aufmerksam gemacht. Kaweh Niroomand musste auf der Saisonabschlussfeier gleich mehrere Spieler verabschieden. Tomas Kmet hing die Schuhe an den Nagel, Nicolas LeGoff nahm trotz laufenden Vertrages ein finanziell deutlich lukrativeres Angebot aus Istanbul an. Erik Shoji wechselte nach Russland und auch Baroti, De Marchi und Lotmann kehrten nicht nach Berlin zurück. "Ich bin ja sehr nah an der Mannschaft dran und da entwickeln sich natürlich auch menschliche Verhältnisse", sagt Kaweh Niroomand, "da ist es sehr traurig verdiente Spieler verabschieden zu müssen." Doch so ist nun einmal das Profigeschäft auch im Volleyball.

Neue Reize durch neue Spieler

Sechs neue Spieler begrüßte der Triple-Trainer Roberto Serniotti in der Saisonvorbereitung in seiner Mannschaft. Die BR Volleys wurden verjüngt. Mit Graham Vigrass, Aleksandar Okolic, Steven Marshall oder Wouter ter Maat kamen neue interessante Spieler, die für neue Titelerfolge eine neue Achse bilden sollen. Mit der Vertragsverlängerung von Publikumsliebling und Topscorer Paul Carroll ist Manager Kaweh Niroomand sogar ein kleiner Coup gelungen. Der Australier hatte zahlreiche lukrative Angebote aus dem Ausland. Doch mit Carrolls Verlängerung bleibt die erfolgreiche Achse um ihn, Zhukouski, und Kromm auch 2017 erhalten. Den ersten Titel der Saison musste die BR Volleys allerdings abgeben. Das Duell um den Supercup zwischen dem Meister aus Berlin und dem Vizemeister aus Friedrichshafen konnten diesmal die Männer vom Bodensee deutlich mit 0:3 für sich entscheiden. Der Saisonstart verlief für die Berlin dennoch vielversprechend. In der Liga eilte man von Sieg zu Sieg und musste nur das Heimspiel gegen Friedrichshafen abgeben. In der Champions League gelang bereist ein Achtungserfolg gegen das italienischen Spitzenteam Lube Civitanova. Die neue Mannschaft ist deutlich ausgeglichener besetzt und scheint sich langsam zu finden. "Ich glaube es ist wichtig das nach den Titeln Bewegung in die Mannschaft gekommen ist. Die sechs neuen Spieler bringen einen Hunger mit, den die Spieler aus dem ersten Halbjahr durch Erfolge vielleicht nicht mehr so haben. Die Neuen sagen jetzt, hey, wir wollen auch Titel gewinnen", so Sebastian Kühner.

Berliner ehren BR Volleys für ihre Leistung