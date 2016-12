Bei den Frauen sicherte sich die Kanutin Franziska Weber den Titel "Sportlerin des Jahres" – für sie war es bereits die fünfte Auszeichnung. Die zweifache Silbermedaillengewinnerin von Rio konnte ihren Preis jedoch nicht persönlich entgegennehmen. Aus dem wohlverdienten Urlaub grüßte die 27-jährige Potsdamerin per Video. Franziska Weber verpasste damit eine rauschende Party mit Musik- und Showelementen vor 600 Gästen in Potsdam.

In der Potsdamer Metropolishalle durfte gleich zweimal Sebastian Brendel auf die Bühne. Der Goldmedaillengewinner von Rio holte sich erst die Auszeichnung zu "Brandenburgs Sportler des Jahres" ab - und wurde anschließend mit seinem Teamkollegen Jan Vandrey auch zur "Mannschaft des Jahres" gekürt. Vandrey und Brendel, die beide in Schwedt geboren sind, hatten im Zweier-Canadier in Rio Gold geholt. Im Canadier-Einer sicherte sich Brendel ebenfalls Gold.

In der Estrel Convention Hall wurden die Berliner Sportler des Jahres mit einer glamourösen Show geehrt. Bei den Männern triumphierte mit Marcus Groß ebenfalls ein Kanu-Sportler. Für Groß war es die erste Auszeichnung, anders als in Brandenburg wählten in Berlin Sportfans gemeinsam mit Journalisten den 27-jährigen Wahl-Berliner knapp vor Diskus-Olympiasieger Christoph Harting auf Platz 1. Groß holte in Rio Gold im Kajak-Vierer und im Kajak-Zweier. Der Bundespolizist nahm seine Ehrung mit einem breiten Grinsen entgegen.

Die große Überraschung des Abends vor den 2400 Gästen in Berlin folgte bei der Verkündung der "Sportlerin des Jahres". Mit Lisa Unruh setzte sich erstmals eine Bogenschützin durch. Unruh gewann die Wahl mit deutlicher Mehrheit vor ihren Konkurrentinnen. Schon in Rio hatte die 28-Jährige die Sportwelt mit ihrer Silbermedaille überrascht. Das brachte der Berlinerin mit dem Fischerhut bundesweit viel Aufmerksamkeit. Neben der herausragenden sportlichen Leistung sorgte ihr lockeres, sympathisches Auftreten für viele Stimmen bei der Sportlerwahl.