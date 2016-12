Fußball | Hertha BSC gegen VfL Wolfsburg - "Die Wolfsburger werden alles geben - die wollen hinten raus"

01.12.16 | 16:44 Uhr

Zuletzt drehte sich in Berlin alles um den 100-Tore-Mann Vedad Ibisevic - nun muss Hertha BSC wegen einer Sperre ohne der Knipser beim VfL Wolfsburg antreten. Hertha-Trainer Dardai setzt auf Julian Schieber - und warnt vor Überheblichkeit. Von Astrid Kretschmer

Hertha BSC will oben dran bleiben. Eine verlockend gute Gelegenheit, weiter Punkte zu sammeln, bietet sich am Samstag beim VfL Wolfsburg: der Tabellendritte aus Berlin gegen den bisher total enttäuschenden Tabellen-Vierzehnten aus der Autostadt.



Nichts leichter als das, sollte man meinen - aber Hertha-Trainer Pal Dardai warnt vor Überheblichkeit. Wolfsburg habe vom Spielerpotential her eine starke Mannschaft: "Es reicht nicht, dass wir da oben sind, und die sind hinten", so Dardai. Man solle Wolfsburg nicht unterschätzen, nur weil es bei denen gerade nicht so laufe. Dennoch formuliert der Ungar selbstbewusst den Anspruch: "Wir reisen dahin und wollen auch gewinnen - wir spielen auf Sieg." Und Dardai ergänzt: "Nicht, weil wir eine große Klappe haben, sondern weil systematische Arbeit dahinter steckt."

Julian Schieber ersetzt gesperrten Torjäger Ibisevic

"Der Gegner kann aufatmen, Ibisevic ist nicht dabei", scherzte Dardai auf die Frage, was sich ohne den Torjäger für das Duell mit den Niedersachsen ändert. Er unterstrich damit aber auch gleichzeitig die Wichtigkeit von Herthas bestem Torschützen.



Ibisevic hatte beim jüngsten 2:1-Sieg der Berliner zu Hause gegen Mainz nicht nur seine Bundesliga-Tore Nummer 99 und 100 erzielt, sondern auch die gelb-rote Karte kassiert und ist für das Spiel gegen Wolfsburg gesperrt. Der frühere Hoffenheimer und Stuttgarter Bundesliga-Profi hat großen Anteil am derzeitigen Höhenflug der Berliner. In der laufenden Spielzeit erzielte der Bosnier acht Treffer.



Zu Beginn der Woche konnte Hertha-Manager Michael Preetz die Vertragsverlängerung mit Ibisevic bis 2019 auf der Mitgliederversammlung verkünden. "Er hat eine exponierte Stellung und wir sind sehr froh, daß er auch weiterhin in Berlin spielt", unterstrich nochmals Manager Michael Preetz.



Für Ibisevic wird wohl Julian Schieber von Beginn an stürmen. "Julian Schieber macht einen sehr guten Eindruck", so Dardai. "Er hat es verdient, weil er sich immer gut präsentiert hat, wenn er reinkam", sagte der Trainer über den Stürmer, der auf sein Startelf-Debüt hoffen kann.

Weitere Stammkräfte fehlen - Duda operiert

Im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg muss Hertha zudem auf die Leistungsträger Mitchell Weiser (muskuläre Beschwerden) und Per Skjelbred (Muskelfaserriss) verzichten. Marvin Plattenhardt konnte nach einer krankheitsbedingten Pause wegen eines Infekts wieder mit der Mannschaft trainieren. Wenn es keinen Rückschlag gibt, ist der Linksverteidiger am Samstag dabei.



Spielmacher Vladimir Darida, der gegen Mainz nach über zwei Monaten Pause (Außenbandriss im Sprunggelenk) sein Comeback gab, ist derweil erneut als Joker eingeplant. "Er ist bereit für eine Halbzeit", kündigte der Coach an.



Auf Neuzugang Ondrej Duda dagegen muss Dardai noch länger verzichten. Der schon seit Saisonstart an einem Knochenödem leidende slowakische Nationalspieler musste am Donnerstag nun doch am Knie operiert werden.



Alle konservativen Behandlungsmethoden hatten keine Erfolge gezeigt. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler, der noch kein einziges Bundesligaspiel im Hertha-Trikot bestritten hat, wird damit auch nicht mit ins Winter-Trainingslager nach Mallorca (7. bis 14. Januar) fahren.

"Die Wolfsburger wollen hinten raus"

Mit Blick auf den Gegner am Samstag betonte Dardai noch einmal: "Ich erwarte dort ein sehr aggressives Spiel. Ich glaube, die Wolfsburger werden alles dafür geben, dass sie zu Hause gewinnen, die wollen hinten raus." Schaut man auf die Statistik, besteht zur Überheblichkeit ohnehin kein Grund: Von den vergangenen elf Auswärtsspielen gewannen die heimstarken Berliner nur eines (am 2.Spieltag dieser Saison in Ingolstadt/2:0) - ihre letzten drei Gastspiele beim VfL Wolfsburg verloren sie allesamt.