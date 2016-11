Fußball | Union Berlin mit positiver Geschäftsbilanz - Die Eisernen machen 390.000 Euro Gewinn

01.12.16 | 08:30 Uhr

Der 1. FC Union ist nicht nur sportlich, sondern auch finanziell auf Kurs: Im Geschäftsjahr 2015/16 haben die Köpenicker satte Gewinne erwirtschaftet. Auf der Mitgliederversammlung ging es außerdem um den Umbau der "Alten Försterei". Von Stephanie Baczyk

Unions Präsident Dirk Zingler wirkte entspannt. Dresscode: schwarzes Sakko mit weißem Hemd, am Revers ein winziger Pin mit dem Logo des 1. FC Union. So präsentierte er auf der Mitgliederversammlung im Stadion an der Alten Försterei die Zahlen aus dem Geschäftsjahr 2015/16 und die Etatplanung für das aktuelle Jahr. 390.000 Euro Gewinn stehen unterm Strich der abgelaufenen Saison. Zum ersten Mal hat der Verein zudem über 30 Millionen Euro umgesetzt. Das negative Eigenkapital konnte von 4,49 Millionen auf 4,1 Millionen Euro verringert werden.

Der 1. FC Union hofft, diesen Trend in der nächsten Saison fortzusetzen. Die Voraussetzungen dafür sind gut: Der Verein hat in den letzten zehn Monaten über 1.000 neue Mitglieder gewinnen können. „Das macht uns stolz und zufrieden. Auch weil uns wichtig ist, im deutschen Profifußball zeigen zu können, dass der Fußball nicht nur auf das Spiel reduziert wird“, sagte Zingler. „Dem Thema Fußballkultur sollte genau so viel Anteil beigemessen werden.“ Gemeint ist damit auch die Atmosphäre im Stadion an der Alten Försterei. Die ist in vielerlei Hinsicht besonders – und sorgt dafür, dass die Kartennachfrage weiter gestiegen ist.

Die Alte Försterei bekommt mindestens 4.500 Sitzplätze

Bislang besteht das Stadion größtenteils aus Stehplätzen. Das soll auch so bleiben - allerdings sieht eine Änderung der Lizenzbedingungen des Deutschen Fußball-Bundes vor, dass die Profiklubs ab dem 1. Juli 2017 eine bestimmte Anzahl von Sitzplätzen vorweisen müssen. Um auf die geforderten 4.500 Sitzplätze für die zweite Liga zu kommen, muss Union umbauen – 2018 soll es losgehen.

„Wichtig ist, dass der Charakter und die Authentizität des Stadions erhalten bleiben, und das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt versichern“, sagte Zingler. „Wir machen es so wie in der Vergangenheit. Wir reden mit den Menschen, die uns wichtig sind – und am wichtigsten sind uns die Menschen, die ins Stadion gehen. Es ist ihr Stadion.“ Bereits existierende Entwürfe werden aktuell in Gremien, gebildet aus der Fan- und Mitgliederabteilung, besprochen. Im Frühjahr 2017 will der Verein die Umbaupläne vorstellen.



Ein Jugendinternat für den Fußballnachwuchs in Köpenick

Apropos Bauen: Im kommenden Jahr geht der Verein auch das Projekt Nachwuchsleistungszentrum an. Am Bruno-Bürgel-Weg in Köpenick sollen unter anderem ein Jugendinternat und je zwei Kunst- und Naturrasenplätze entstehen. Die Kosten soll zu 80 Prozent das Land Berlin übernehmen. „Es ist ganz wichtig für unsere Kinder und Jugendlichen im Nachwuchsleistungszentrum, dass sie eine Heimat haben und wissen, wo sie hingehören“, erklärte Dirk Zingler und ergänzte mit einem Schmunzeln: „Spannende Zeiten machen mir eben am meisten Spaß."