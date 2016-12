Basketball | Rückspiel gegen Vilnius - Alba Berlin vor Eurocup-Endspiel in Litauen kämpferisch

07.12.16 | 08:11 Uhr

Die Ausgangsposition für die Basketballer von Alba Berlin im letzten Eurocup-Gruppenspiel bei Lietuvos Rytas Vilnius ist klar: Ein Sieg bedeutet den Einzug in die Top 16, eine Niederlage höchstwahrscheinlich das Aus.

Für Alba Berlin geht es im letzten Eurocup-Gruppenspiel bei Lietuvos Rytas Vilnius am Mittwoch (18.00 Uhr) fast um alles oder nichts: Bei einem Sieg würden die Berliner Basketballer in die Top 16 einziehen, eine Niederlage würde höchstwahrscheinlich das Aus bedeuten. "Wir haben das Weiterkommen immer noch in den eigenen Händen. Wir wollen gewinnen", sagt Guard Ismet Akpinar.

Das Hinspiel hatten die Berliner erst nach zweimaliger Verlängerung mit 124:115 gewonnen. Alba erwartet deshalb eine kampfbetonte und hitzige Partie. "Vor den eigenen Zuschauern werden sie sicherlich noch physischer spielen", sagt Trainer Ahmet Caki. Und die Litauer sind heimstark. Im Eurocup haben sie alle ihre Heimspiele gewonnen.

Carl English gibt sein Debüt

In Vilnius können die Berliner auf den kanadischen Nationalspieler Carl English als Nachfolger für den erst im Sommer verpflichteten Forward Dominique Johnson zählen. Der 35-Jährige kommt vom spanischen Tabellendritten Teneriffa und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende, teilte Alba am Dienstag mit. English war 2014 Top-Scorer in Spanien.

Gegen Bilbao (89:92) und Moskau (77:88) hat Alba schon zwei Möglichkeiten zum Weiterkommen vergeben. Vilnius ist nun die letzte Chance. Optimistisch stimmt die Berliner die steigende Formkurve der vergangenen Wochen. "Wir haben uns gut entwickelt. Jetzt müssen wir den nächsten Schritt machen", sagt Nationalspieler Akeem Vargas.

Zuletzt aber hatte Alba Probleme, über die volle Spielzeit konstant zu bleiben. Für Caki ist deshalb klar, was die Voraussetzung für einen Erfolg ist: "Wir müssen aus den Fehlern speziell in der Schlussphase lernen und nicht nur 30, sondern 40 Minuten lang gut spielen. Dann können wir auch in Vilnius gewinnen."