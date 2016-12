Alba holt fünften Sieg in Folge

Basketball | Sieg in Braunschweig

Die Löwen Braunschweig haben in dieser Basketball-Bundesligasaison zu Hause noch kein einziges Spiel gewonnen. Daran hat sich auch am Freitagabend gegen Alba Berlin nichts geändert. Die Berliner gewannen mit zehn Zählern Vorsprung, hatten aber einige Mühe.

Alba Berlin hat seine Siegesserie in der Basketball-Bundesliga fortgesetzt und den fünften Erfolg nacheinander gefeiert. Bei den daheim noch sieglosen Löwen Braunschweig gewannen die Berliner am Freitag allerdings mit viel Mühe 92:82 (47:48). Alba bleibt damit Tabellenfünfter. Beste Berliner Werfer waren Elmedin Kikanovic und Dragan Milosavljevic mit jeweils 19 Punkten.



Die Berliner führten nach dem ersten Viertel schon 28:17, verloren im zweiten Abschnitt dann aber komplett den Faden. Die Verteidigung hatte große Probleme und kassierte 32 Punkte. Im Angriff vergaben die Berliner zudem zu viele einfache Würfe. So lagen die Berliner zur Pause knapp mit 47:48 hinten.

Erst Mitte des letzten Viertels ging den Braunschweigern die Puste aus. Alba sorgte mit einem 6:0-Lauf zur 83:76-Führung schließlich für die Entscheidung. Danach ließen sich die Gäste den Sieg nicht mehr nehmen. Einziger Wermutstropfen für die Berliner: Center Bogdan Radosavljevic verletzte sich bereits im ersten Viertel am Knie.