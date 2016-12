Alba Berlin muss drei Wochen auf seinen Center Bogdan Radosavljevic verzichten. Der Serbe hat sich beim 92:82-Sieg am Freitag in Braunschweig einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen, wie der Basketball-Bundesligist am Samstag mitteilte. Mit Malcolm Miller und Tony Gaffney waren in dieser Saison schon zwei Spieler bei den "Albatrossen" längerfristig ausgefallen.