In der Liga aber läuft es weiter nur so la la. Der einzige, auf den in jedem Spiel Verlass ist, trägt die Nummer 9: Albas Center Elmedin Kikanovic spielt eine unglaublich konstante Hinserie und ist in fast jedem Spiel Topscorer der Berliner. Ihn nach seinem Vertragsende im kommenden Sommer zu halten, dürfte für Alba nahezu unmöglich werden.