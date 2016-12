Basketball | Rückblick: Alba Berlin 2016 - Der Neuanfang als Daueraufgabe

27.12.16 | 10:42 Uhr

Das halbe Team wurde ausgetauscht, der Trainer verabschiedete sich nach Russland, die Wachstumsschmerzen der neuen Mannschaft konnten die Fans in jedem Spiel erkennen: Alba Berlin hat ein außergewöhnlich wildes Jahr hinter sich. Von Sebastian Schneider

Wer die vergangenen zwölf Monate die blinkende Unterhaltungsarena in Friedrichshain gemieden hat, keine Schuhe übers Parkett quietschen, keinen Ball aufdotzen gehört hat; wer am Ende dieses irrwitzigen Jahres dann aber doch nochmal gerne gewusst hätte, wie sich Alba Berlin denn nun so geschlagen hat - 40 Minuten am Montagnachmittag fassten alles zusammen. Wie durch ein Brennglas konnte man dieses rätselhafte 2016 aus der Sicht der Berliner Basketballer da betrachten. Sie spielten gegen einen schmal bestückten Aufsteiger aus einer Stadt mit 32.000 Einwohnern. Die erste Halbzeit war das Schlechteste, was Alba in diesem Jahr gezeigt hat. Die zweite war grandios. Am Ende gewannen die Berliner gegen Vechta mit 83:74, obwohl sie zur Pause noch 16 Punkte zurückgelegen hatten. Man sah das und hätte sich beinahe am kalten Festtagsbraten verschluckt. Wie bitteschön soll man aus diesem Team schlau werden?

Auch optisch kein Vergleich: Der Heißsporn Sasa Obradovic (links) wirkte am Ende als Trainer ratlos. Sein Nachfolger Ahmet Caki strahlt bei Alba eher Gelassenheit aus.

Schreihals im Maßanzug

Nun, das kommt ganz auf die Perspektive an. Betrachtet man es durch die Brille des alten Trainers Sasa Obradovic: Alba Berlin spielt viel zu lasche Defense, bei den Rebounds ist das Team den meisten Gegnern unterlegen, phasenweise geht es auf dem Feld chaotisch zu. Auf den Center Kikanovic ist immer Verlass. Betrachtet man es durch die Brille des neuen Trainers Ahmet Caki: Alba spielt flexibel, schnell und manchmal sogar spektakulär, die Profis dürfen mehr selbst entscheiden. Auf den Center Kikanovic ist immer Verlass. Am Ende liest sich die Bundesliga-Tabelle so: Alba ist Fünfter. Das trifft es recht gut. Sasa Obradovic hat dem Klub während seiner vier Jahre langen Regentschaft einen markanten Stil verpasst. Wenn die Jungs in den gelben Trikots und der Schreihals im Maßanzug aufkreuzten, wusste jeder Fan: Jetzt gibt's Stress. Der serbische Coach wollte knallharte Verteidigung, den Ball möglichst unter den Korb bringen, und er erwartete, dass seine Spieler das genauso sahen. Sein Team beging die meisten Fouls der Liga. Wer auf dem Feld nicht genau das tat, was der Chef vorgab, wurde sofort ausgewechselt - und wollte ihm danach nicht im Mondschein begegnen.

Der neue Gestalter: Peyton Siva (links) gibt dem Spiel der Berliner Tempo und Witz - in schlechten Momenten werden daraus Unruhe und Aktionismus.

Vollgas mit Kolbenfresser

Der Erfolg gab ihm Recht, Obradovic gewann mit Alba dreimal den deutschen Pokal und führte den Klub ins Finale. Seine Spieler besiegten Euroleague-Teams, die viel besser waren als sie. Aber in diesem Frühjahr deutete sich an, dass beide Seiten erschöpft voneinander waren. Permanent am Anschlag, das funktionierte nicht mehr. Dazu kam: Jeder in der Liga wusste inzwischen, wie Obradovic spielen ließ. Viermal hatte Berlin vergangene Saison gegen Ludwigsburg gespielt, einen Klub der Kategorie gehobene Mittelklasse - und viermal verloren. Die Ludwigsburger überrannten Alba mit den immer gleichen Mitteln. Obradovic und seine Spieler waren nicht in der Lage, neue Antworten zu entwickeln. Neuzugänge wie Jordan Taylor, Mitchell Watt und Will Cherry enttäuschten viel zu oft. Bei seinen letzten Transfers hatte der scheidende Berliner Sportdirektor Mithat Demirel sichtlich danebengegriffen. Gegen Ende der Hauptrunde wurde Alba dann zuhause von den Frankfurt Skyliners filetiert. Es war naiv zu glauben, es würde in der anschließenden Playoff-Runde gegen die Frankfurter anders laufen: Den Berlinern fehlte es schlicht an Frische und Überzeugung. Ihre beste Phase der Saison hatten sie zu diesem Zeitpunkt längst hinter sich - sie wurden von den Skyliners mit 0:3 gedemütigt. Mit Alba und Obradovic war es aus, heute wirkt der durchaus feinfühlige Feuerkopf im weit entfernten Krasnodar.

Die Saisonvorbereitung? Beste Popcorn-Unterhaltung

Der Neustart im Sommer war eigentlich nicht vorgesehen, aber jetzt brauchten die Alba-Verantwortlichen Marco Baldi und Himar Ojeda einen Neuen, der diesen Start moderierte. Sie fanden ihn in Istanbul: Der erst 41 Jahre alte Ahmet Caki hatte den Euroleague-Klub Efes Istanbul ungeschlagen ins türkische Finale gecoacht. Profi ist der mittelgroße Mann mit dem graumelierten Spitzbart nie gewesen, man hört ihn selten brüllen und sein Ego passt auch durch schmalere Türrahmen - ein unverkennbarer Cut nach den Obradovic-Jahren. Insgesamt acht neue Spieler musste Caki in sein Team verbauen, von den Leistungsträgern waren nur Dragan Milosavljevic (fortan Kapitän), Elmedin Kikanovic, Niels Giffey und Akeem Vargas geblieben. Cakis Saisonvorbereitung war dann bemerkenswert, jedenfalls was den Unterhaltungswert anging: Auf die Nationalspieler musste er wegen der Europameisterschaft lange Zeit verzichten, Neuzugänge verletzten sich, ein anderer kam einfach nicht zur Arbeit. Brandon Ashley hatte im Sommer seine Berater gewechselt und träumte trotz gültigem Vertrag mit Berlin von höheren Weihen. Also bockte Ashley so lange herum, bis ihn Marco Baldi (verziert mit einer Ablöseforderung) entnervt entließ. "Ich bin lange dabei, aber sowas habe ich auch noch nicht erlebt", sagte Baldi. Eine Sponsorenreise nach China war lange vereinbart, dumm nur, dass der Trainer und mehrere Spieler dann wegen Visa-Problemen dann gar nicht mitfliegen durften. Dreimal musste der Sportdirektor Himar Ojeda Profis nachverpflichten. Es passte einfach nicht.

Abgekämpft

Das neue Jahr 2016 beginnt für Alba mit einer Niederlage - mal wieder gegen Ludwigsburg. Das Team des Trainers John Patrick überrennt die Berliner mit seiner Aggressivität und schieren Geschwindigkeit. Der Alba-Coach Sasa Obradovic findet im Laufe der Saison kein Mittel dagegen.

Dem überzeugenden Sieg im Eurocup gegen Jamel McLeans Armani Mailand folgt Mitte Januar ein absoluter Tiefpunkt: Alba verliert 43:46 gegen Braunschweig - Basketball zum Abgewöhnen.



Der größte Triumph des Jahres gelingt Alba in der Halle des liebsten Gegners: Dragan Milosavljevics (2.v.l.) Gamewinner in letzter Sekunde sichert ihnen am 21. Februar den BBL-Pokal - im Finale gegen die Bayern.



Am 24. April deutet sich ein unschönes Ende dieser turbulenten Spielzeit an: Mit 64:80 verliert Alba zu Hause gegen die Frankfurt Skyliners. Kurz vor Beginn der Playoffs gibt das Team ein desaströses Bild ab.

In der ersten Playoff-Runde müssen die Berliner wieder gegen die Frankfurter ran. Sie gewinnen keine einzige Partie und werden mit 0:3 "gesweept". Die Art und Weise, wie Sasa Obradovics Team in den wichtigsten Spielen des Jahres aufgetreten ist, lässt die Alba-Verantwortlichen bald darauf handeln.



Nach vier Jahren trennen sie sich von ihrem ehemaligen Point Guard Sasa Obradovic. Der laute, fordernde Stil des 47-Jährigen hatte sich abgenutzt. "Nun ist es an der Zeit für mich etwas Neues zu beginnen. Aber ich werde Alba immer im Herzen tragen und immer ein Teil der Alba-Familie bleiben", lässt Obradovic zum Abschied ausrichten. Nach ein paar Monaten Pause unterschreibt er beim russischen Topklub Krasnodar.



Obradovics Nachfolger zieht aus Istanbul an die Spree: Ahmet Caki (ausgesprochen: Tschakke) ist ein unverbrauchter Trainer, der nach außen gelassener als Obradovic auftritt. Den Euroleague-Teilnehmer Efes Istanbul führte der 41-Jährige ins türkische Finale.

Insgesamt acht neue Spieler stoßen zu Alba Berlin, fünf sind geblieben - es ist zwangsläufig wieder ein Umbruch für den ehemaligen Serienmeister. Peyton Siva soll der neue Anführer werden, Bogdan Radosavljevic seine starken Leistungen als Tübinger Center steigern. Dazu kommt der erfahrene türkisch-deutsche Point Guard Engin Atsür - er soll auch helfen, dem Berliner Talent Ismet Akpinar endlich zum Durchbruch zu verhelfen (v.l.n.r.).

Die Saisonvorbereitung aber gerät zu einer Slapstick-Veranstaltung: Der eigentlich fest eingeplante - und noch unter Vertrag stehende - Brandon Ashley weigert sich nach einem Beraterwechsel, weiter für Alba zu spielen. Irgendwann schmeißt ihn der Klub widerwillig raus.



Die Nationalspieler stoßen wegen der Europameisterschaft erst später zum Team, der Neuzugang Malcolm Miller fällt verletzt aus, dazu stört eine längst verabredete Sponsorenreise nach China Cakis (3.v.l.) Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Zum ersten Pressetermin lädt der Klub auf einen Schrottplatz.

Die Saison beginnt Alba am 24. September mit einem 96:89-Sieg gegen Bonn. Das neue Team spielt auf den ersten Blick spektakulärer, schneller, flüssiger als das der späten Obradovic-Ära. Die Fans sind zuversichtlich, dass es doch was werden könnte mit dieser Spielzeit voller Ungewissheiten.



Schnell aber wird deutlich: Für Teams der oberen Güteklasse reicht es bei den wankelmütigen Neu-Berlinern noch nicht. Gegen Ulm und die Überraschungsmannschaft Bayreuth verliert Alba knapp, von den Bayern gibt es eine Tracht Prügel.

Im Eurocup sollen es die Berliner in die Zwischenrunde, das Top 16, schaffen, so haben es ihnen die Klubchefs ins Aufgabenheft geschrieben. Und tatsächlich beginnt Alba stark im europäischen Wettbewerb, mit teils spektakulären Siegen gegen Fuenlabrada (Bild) und Vilnius.

In der Liga aber läuft es weiter nur so la la. Der einzige, auf den in jedem Spiel Verlass ist, trägt die Nummer 9: Albas Center Elmedin Kikanovic spielt eine unglaublich konstante Hinserie und ist in fast jedem Spiel Topscorer der Berliner. Ihn nach seinem Vertragsende im kommenden Sommer zu halten, dürfte für Alba nahezu unmöglich werden.

Von ihm hatten sich die Alba-Verantwortlichen viel mehr erhofft: Dominique Johnson hätte die Offensive tragen sollen - aber der Shooting Guard aus Detroit enttäuschte zu oft, ins System der Berliner schien sich Johnson nie so recht einzufinden. Im Dezember trennen sich beide Seiten. Als Ersatz engagiert Alba den kanadischen Routinier Carl English - er ist schon die dritte Nachverpflichtung dieser Saison.

Im Eurocup gelingt Alba der Sprung in die Zwischenrunde buchstäblich in letzter Sekunde: In Vilnius gewinnen die Berliner ein unglaublich spannendes Spiel mit 99:97 - weil der Ex-Alba-Schütze David Logan die beiden Freiwürfe zum möglichen Ausgleich vergibt.

Zum Jahresende hin stabilisiert sich das Team in der Bundesliga: Alba gewinnt sechs Spiele in Folge und kämpft sich auf den fünften Tabellenplatz vor. Die Serie gelingt allerdings nur mit extremem Kraftaufwand, eine Topmannschaft hat Alba bis Silvester nicht geschlagen. Auch gegen den Aufsteiger Vechta müssen der neue Kapitän Dragan Milosavljevic (Bild) und seine Mannschaft bis zum Schluss ackern, bis der Heimsieg gesichert ist. | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen

































Von der tragenden Säule zum kompletten Fundament

Der ganze Zirkus stahl dem neuen Trainer Zeit. Wie viele wertvolle Trainingsstunden Ahmet Caki im Sommer gefehlt haben, sieht man dem Spiel seiner Mannschaft bis heute an. Begonnen hat sie ihre Reise ins Ungewisse am 24. September, und für den Anfang sah das alles gar nicht übel aus: Der Sieg gegen Bonn war zwar voller kleiner Unzulänglichkeiten, die Absprachen klappten eher rudimentär - aber die Berliner Spieler unterhielten ihr Publikum prächtig. Allen voran ist da der zutätowierte, paketartige Flitzer mit der Nummer 7: Der zweifache College-Meister Peyton Siva spielt schnell, manchmal kopflos, aber immer spektakulär. Nicht selten überrascht er auch seine Mitspieler, dann liegt der Ball im Aus oder flutscht schon durch den Korb der Berliner. Der ehemalige Bonner Tony Gaffney ist der Herzschrittmacher des Teams, er hat Alba mit vielen "Hustle Plays" den Weg zum Sieg geebnet. Dragan Milosavljevic wurde zum Kapitän befördert und muss immer noch soviel spielen wie unter Sasa Obradovic. Der Serbe ist vielleicht der intelligenteste Profi im Team. Er justiert sein Spiel immer exakt nach den Bedürfnissen seiner Mannschaft. Am erstaunlichsten aber ist Elmedin Kikanovic: Schon in der vergangenen Saison war der 2,10 Meter große Bosnier eine Säule des Teams, aber in diesen Tagen trägt er es fast alleine.

Zertrümmerte Kristallkugeln

Der schlaksige Center mit den etwas linkischen Bewegungen ist weder sonderlich kräftig noch kann er hoch springen, sein Spiel wirkt wie aus der Zeit gefallen. In der Bundesliga aber kann ihn kein Center stoppen: Kikanovic liefert im Schnitt 18,1 Punkte, fast sechs mehr als unter Obradovic. Die Bamberger traktierte er mit 32 Zählern. Fast in jedem Spiel ist er der Topscorer der Berliner, der Mann aus Tuzla nordet die drastischen Leistungsschwankungen seiner Kollegen ein - Verlässlichkeit und Orientierung braucht dieses Team am dringendsten. Auch der letzte Neuerwerb Carl English scheint da zu helfen: Man gibt dem 35-Jährigen einen Ball und dann wirft er ihn von weit draußen durch den Ring. Drei Punkte, no bullshit, fertig. Sein Vorgänger Dominique Johnson erinnerte an einen etwas überhitzten Freiplatz-Maestro mit wenig Liebe zur faden Pflicht der Verteidigung. Zuletzt gewann Alba sechs Spiele in Folge, daraus nun aber einen belastbaren Trend abzuleiten, wäre unredlich - so zuverlässig wie das Team bisher jede Kristallkugel in seinem Umkreis zerschmettert hat. Ein nervenzerrüttendes Eurocup-Duell in Litauen gewinnen können sie und in eigener Halle gegen einen Aufsteiger dilettieren können sie offensichtlich genauso gut.

Platz vier ist machbar - drüber wird's erstmal schwer

Platz vier ist in Laufweite, ab hier gibt es Heimrecht in den Playoffs. Um dort die Großkopferten attackieren zu können, fehlt Alba allerdings viel, das lässt sich jetzt schon sagen. Die Schwäche beim Rebound ist dabei die offensichtlichste, sie könnte nur ein großer, kräftiger Greifer beheben. Aber so ein spitzenmäßiger Riese dürfte zu Albas Konditionen gerade kaum zu kriegen sein. 2016 war für den Verein wieder mal ein Jahr des Umbruchs und es festigt sich der Eindruck, dass dieser Umbruch für den Klub zum Normalzustand geworden ist. Für ganz oben reicht es nicht, aber man schaut schon gerne zu, was darunter so möglich ist - gelangweilt jedenfalls hat dieses Team in den vergangenen Monaten selten. Ein Zauberer ist Caki nicht, auch wenn er bis zu den wichtigsten Wochen des Jahres ins Unterbewusstsein seiner Spieler vorgedrungen sein dürfte. Die Bosse haben ihm aufgetragen: Den besten Basketball muss Alba am Ende der Saison spielen - und nicht am Ende des Jahres.