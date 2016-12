Angekündigt war er als einer der besten Schützen im europäischen Basketball - nur vier Monate nach seiner Unterschrift aber verlässt Dominique Johnson Alba Berlin schon wieder. Der Verein löst den Vertrag mit dem 29 Jahre alten Shooter aus Detroit auf, bestätigte der Berliner Sportdirektor Himar Ojeda dem "Tagesspiegel" am Montag. Die Trennung solle in den nächsten Tagen vollzogen werden. Beim Auswärtssieg des Teams in Würzburg am vergangenen Samstag war Johnson schon nicht mehr dabei.

Ersetzen wird ihn aller Voraussicht nach der Kanadier Carl English. Der 35 Jahre alte Guard ist am Montagabend im Flieger aus Teneriffa in Tegel gelandet. Auf der Kanareninsel spielte er zuletzt - "Iberostar" war Englishs neunter europäischer Klub in elf Jahren. Mit dem 1,96 Meter großen Distanzschützen bekäme Alba einen soliden Wanderarbeiter. Keine Experimente eben - aber von denen hat die Vereinsführung für den Rest der Saison ohnehin genug. Schon am Mittwoch in Vilnius könnte er ins blaue Eurocup-Trikot der Berliner schlüpfen.