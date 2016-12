Basketball | 86:77 in Würzburg - Wichtiger Auswärtssieg für Alba Berlin

03.12.16 | 22:54 Uhr

Alba schiebt sich in der Tabelle der Basketball-Bundesliga weiter nach vorn. Am Samstagabend gewannen die Berliner in Würzburg mit 86:77. Der Sieg hätte durchaus höher ausfallen können, doch am Ende ließ Alba die Zügel schleifen.

Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen wichtigen Auswärtssieg geschafft. Der Hauptstadtclub gewann am Samstagabend bei s.Oliver Würzburg mit 86:77 (43:33) und kletterte in der Tabelle auf Platz sechs.



Alba lag meist knapp in Führung, konnte sich aber nicht absetzen. Im zweiten Viertel zwang die Alba-Defensive dann die Gastgeber immer häufiger zu Fehlern. Und so gingen die Berliner mit einer 43:33-Führung in die Kabine. Alba startete gleich mit einem 6:0-Lauf in die zweite Halbzeit. Mitte des dritten Viertels wuchs der Vorsprung beim 65:44 dann erstmalig auf über 20 Punkte



Johnson vor Wechsel nach Italien

Danach verpassten es die Berliner aber, für die Entscheidung zu sorgen. Sie ließen Würzburg wieder herankommen. So verschenkte Alba einen möglichen höheren Sieg, geriet aber nicht mehr in Gefahr. Beste Berliner Werfer waren Engin Atsür und Dragan Milosavljevic mit jeweils 18 Punkten.



Bei Alba konnte der zuletzt mit Knieproblemen pausierende Spielmacher Peyton Siva wieder mitwirken. Dafür stand Dominique Johnson nicht mehr im Kader, da er für Verhandlungen in Berlin geblieben war. Der Flügelspieler, den die Berliner erst im Sommer verpflichtet hatten, steht vor einem Wechsel nach Italien. Als Ersatz könnte der 35-jährige Kanadier Carl English aus Teneriffa kommen.